政院推同婚專法　賴士葆嗆蘇貞昌「不尊重公投」：欺騙社會！

▲立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

備受關注的同性婚姻政院版本草案21日正式送出行政院會，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，草案規定同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。國民黨立委賴士葆22日在立法院質詢時怒嗆行政院長蘇貞昌是欺騙社會、踐踏公投。

政院版同婚專法草案送出院會後，下一步就是到立法院審議，蘇貞昌20日表示，「我也要跟全國同胞說，無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，我由衷的期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。」

《司法院釋字第748號解釋施行法》一出，獲得不少挺同派民眾支持，感謝蘇貞昌讓同志終於能步入婚姻，不過，反同團體不滿聲音也出現，反同立委賴士葆22日就在質詢時開嗆，他怒批蘇貞昌用施行法閃躲議題，自以為沒有婚姻兩字大家就不能開罵，「這個就是閃閃閃，那部法就是如假包換的同婚伴侶法！」

賴士葆說，「公投第12項寫得很清楚，要用民法婚姻以外的其他方式保障同性兩人共同經營生活，這麼清楚，他叫做同性伴侶法，但是你偷天換日、魚目混珠，你用司法院當擋箭牌，事實上這個就是暗度陳倉，同婚專法，這個很清楚，這個欺騙社會，還有很多人說你尊重公投，你根本就沒有尊重公投！」