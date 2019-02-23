亞洲第一部同婚法案！外交部霸氣喊：我台灣我驕傲

▲台灣將成為亞洲第一個同婚合法化國家。（圖／翻攝自外交部臉書）

政治中心／綜合報導

亞洲首部同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》21日送出行政院會，待立法院三讀，台灣將成為該區第一個立法保障同志伴侶的國家。外交部23日在臉書貼上彩虹世界地圖，霸氣喊出「我台灣我驕傲」。

《司法院釋字第748號解釋施行法》本案共27條條文，明訂5月24日施行，內容包括婚姻要件、守貞責任，並准繼親收養，可享財產繼承權、監護權、醫療權，但並未涉及跨國婚。外國媒體包含《路透》、《時代雜誌》、《獨立報》等選擇以標題「亞洲第一」來形容台灣這次的同婚草案。

外交部23日在臉書發文，隨文附上的世界地圖中把婚姻平權的國家都畫上彩虹顏色，貼文寫下，「隨著行政院司法院釋字第748號解釋施行法通過院會送交立法院，台灣正向世界承諾，將會好好守護這片土地上每一個人的自由與平等，讓愛不再有局外人；也讓亞洲，不再置身事外。」貼文最後標記，「就一個感想，我台灣我驕傲」。

外交部貼文一出就受到網友大力讚賞，紛紛留言，「這圖做得好漂亮啊！平權自信，世界同行，帥呆了」、「I am Taiwanese, I feel so proud.」、「beacon這個字用得真好，台灣這次是平權的燈塔，亞洲的榜樣」、「I am proud of being Taiwanese！Love Wins 」。