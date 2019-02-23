　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

亞洲第一部同婚法案！外交部霸氣喊：我台灣我驕傲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣將成為亞洲第一個同婚合法化國家。（圖／翻攝自外交部臉書）

▲台灣將成為亞洲第一個同婚合法化國家。（圖／翻攝自外交部臉書）

政治中心／綜合報導

亞洲首部同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》21日送出行政院會，待立法院三讀，台灣將成為該區第一個立法保障同志伴侶的國家。外交部23日在臉書貼上彩虹世界地圖，霸氣喊出「我台灣我驕傲」。

《司法院釋字第748號解釋施行法》本案共27條條文，明訂5月24日施行，內容包括婚姻要件、守貞責任，並准繼親收養，可享財產繼承權、監護權、醫療權，但並未涉及跨國婚。外國媒體包含《路透》、《時代雜誌》、《獨立報》等選擇以標題「亞洲第一」來形容台灣這次的同婚草案。

外交部23日在臉書發文，隨文附上的世界地圖中把婚姻平權的國家都畫上彩虹顏色，貼文寫下，「隨著行政院司法院釋字第748號解釋施行法通過院會送交立法院，台灣正向世界承諾，將會好好守護這片土地上每一個人的自由與平等，讓愛不再有局外人；也讓亞洲，不再置身事外。」貼文最後標記，「就一個感想，我台灣我驕傲」。

外交部貼文一出就受到網友大力讚賞，紛紛留言，「這圖做得好漂亮啊！平權自信，世界同行，帥呆了」、「I am Taiwanese, I feel so proud.」、「beacon這個字用得真好，台灣這次是平權的燈塔，亞洲的榜樣」、「I am proud of being Taiwanese！Love Wins 」。

ET快訊
嫩模悠閒喝星巴克　提早5分到登機口驚「飛機走了」
世界盃／完美招牌湯瑪士迴旋　李智凱鞍馬再奪金！
轟東區沒落！羅霈穎「驚人百萬收租」　4億房產大亨身家曝光

關鍵字：同婚,同性婚姻,專法,同婚專法,蘇貞昌,亞洲第一,彩虹

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

2020擔任國民黨總統副手？　張善政：沒有考慮

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

2020擔任國民黨總統副手？　張善政：沒有考慮

3萬人擠爆三重看禿子！韓國瑜大進場　阿嬤爬椅子摔倒送醫

柯文哲4天快閃訪以色列　6年前蔡英文也去過

與柯P有瑜亮情結　前總統御醫林義鈜宣布參選立委

亞洲第一部同婚法案！外交部霸氣喊：我台灣我驕傲

綠轟兩岸協議「自打嘴巴」　國民黨：阿扁也曾提過

台灣燈會花燈丹麥參展！駐丹代表處：將台灣推展到國際

「給我一支掃帚我都跟他拚」　郝龍斌嗆蔡、蘇：是哈利波特嗎？

台南七股黃昭堂雕像被人潑紅漆　犯案者：不滿轉型正義

影／韓國瑜現身三重輔選破萬人湧進　攤商賺翻：韓流真的超強

全球遊輪產業年增上百萬新客源　公主遊輪打造五艘全新船吸客

2020擔任國民黨總統副手？　張善政：沒有考慮

押韻掰！說客改念「ㄕㄨㄛ」客　陸為「習慣用法」修改傳統讀音

3萬人擠爆三重看禿子！韓國瑜大進場　阿嬤爬椅子摔倒送醫

成就夢想！《英雄聯盟》校際盃開放報名 冠軍獎金15萬

台北燈節踩街嘉年華遊行24日登場　必看交通管制懶人包

ABL／吳永盛加盟首秀　夢想家109比101對香港東方4連勝

河口躺「3.4公尺深海大烏賊」嚇瘋民眾　日網憂：大地震前兆

TOYOTA「神車ALTIS」大改款3／27發表！油電動力首次搭載

牛市大反撲！元月基金規模破2.7兆　達史上第七大

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

政治熱門新聞

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

兩岸若戰　蔡：我們承受第一波！

「韓流」發威萬人擠爆！居民轎車..

就算被抗議10次...歐議員：..

高嘉瑜神解柯韓粉屬性　笑翻全場

大陸攻台　蘇貞昌：剩一隻掃帚我..

高雄將舉辦「韓包待放」大賽

侯友宜腰傷復發　雙北論壇柯文哲..

快訊／「三子同框」造勢破局　侯..

謝龍介回嗆段宜康：戶籍遷來麻豆..

影／ET專訪蔡英文寵物集團　C..

韓國瑜現身三重　攤商賺翻：韓流..

蔡英文：外部網軍攻擊影響201..

鄭世維造勢再掀韓流　「韓國瑜飯..

更多熱門

相關新聞

郝龍斌嗆蔡、蘇：是哈利波特嗎？

對於兩岸開戰台灣能撐多久的話題，總統蔡英文接受外媒專訪時說，「我們自己會承受第一波的攻擊」；而行政院長蘇貞昌則稱，「給我一支掃帚我都跟他拚」。國民黨副主席郝龍斌嗆，「請問要怎麼拿掃帚跟對岸拚？蔡英文變魔法師騎掃帚當哈利波特嗎？」

同婚合法成微博熱搜關鍵字

【同婚專法】請給尊重「民主」的自己一個掌聲

民進黨談兩岸開戰　游淑慧：變態

總統到場不見院長？蘇貞昌為公務取消行程

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正義魔人

蔡依林胸前1塊布　轉正面「掉出北半球」辣翻

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

子瑜近照曝光　「染成這髮色」美翻

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸臉」

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面