亞洲第一部同婚法案！外交部霸氣喊：我台灣我驕傲

▲台灣將成為亞洲第一個同婚合法化國家。(圖/翻攝自外交部臉書)

政治中心/綜合報導

亞洲首部同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》21日送出行政院會,待立法院三讀,台灣將成為該區第一個立法保障同志伴侶的國家。外交部23日在臉書貼上彩虹世界地圖,霸氣喊出「我台灣我驕傲」。

《司法院釋字第748號解釋施行法》本案共27條條文,明訂5月24日施行,內容包括婚姻要件、守貞責任,並准繼親收養,可享財產繼承權、監護權、醫療權,但並未涉及跨國婚。外國媒體包含《路透》、《時代雜誌》、《獨立報》等選擇以標題「亞洲第一」來形容台灣這次的同婚草案。

外交部23日在臉書發文,隨文附上的世界地圖中把婚姻平權的國家都畫上彩虹顏色,貼文寫下,「隨著行政院司法院釋字第748號解釋施行法通過院會送交立法院,台灣正向世界承諾,將會好好守護這片土地上每一個人的自由與平等,讓愛不再有局外人;也讓亞洲,不再置身事外。」貼文最後標記,「就一個感想,我台灣我驕傲」。

外交部貼文一出就受到網友大力讚賞,紛紛留言,「這圖做得好漂亮啊!平權自信,世界同行,帥呆了」、「I am Taiwanese, I feel so proud.」、「beacon這個字用得真好,台灣這次是平權的燈塔,亞洲的榜樣」、「I am proud of being Taiwanese!Love Wins 」。