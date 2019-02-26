騎車幫病女拿藥！苗栗男被「大貨車拖輾」爆腸慘死…妻見屍淚崩：8個孩子怎辦？

▲姚男遭大貨車輾斃，現場慘不忍睹。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗縣一名姚姓男子和妻子扶養8名子女，他每月都會騎車幫一名中度腦性麻痺的女兒拿藥，沒想到26日回程時竟被要轉上國道的大貨車輾斃，當場肚破腸流。家屬接獲噩耗後，也都泣不成聲，無法想像失去經濟支柱後的生活。

警方表示，49歲的姚男26日上午11時行經公義路、香山交流道南下入口前時，駕駛大貨車的35歲連姓男子因要右轉上香山交流道，疑視線死角、不慎將直行的姚姓騎士當場輾斃。

連男表示，他當時根本沒有發現右前方有機車，右轉要上國道時，才發現碰撞到東西，但下車察看為時已晚，姚男早就臟器外露，當場身亡。警方也提醒，騎士盡量不要靠大車太近，要保持好適當的安全行車距離，才不會讓悲劇不斷發生。

▲ 姚男的妻子及8名子女，頓時失去家中的經濟支柱。（圖／記者黃孟珍翻攝）



姚男家境清寒，和妻子扶養8名子女，5男3女中也只有二兒子打零工貼補家用，其中一名女兒也因腦性麻痺，讓姚男每月都需要到醫院拿藥；為了省錢，姚男都會騎車至少30公里到新竹的馬偕醫院，而今日也因此命喪輪下。

姚妻接獲噩耗直接崩潰，丈夫非常疼愛子女，為了他們吃多少苦都不喊累，每天都自己去種菜、賣炸物維生，平時兒女們上下學也是由他接送，如今先生身亡，家中的經濟也陷入危機之中，完全不知道該如何是好。

警方表示，雙方都沒有酒駕，目前已將連男依務過失致死罪送辦，也幫姚妻申請急難補助，先處理姚男的後事。

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