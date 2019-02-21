蘇花改228連假　大貨車管制時段延長

▲228連假，蘇花改禁行大貨車時段也延長，共有連假首日凌晨5時至下午5時、3月1、2兩天的上午9時至下午5時，以及連假最後1天的下午1時至5時共3個時段禁行。（圖／蘇花改工程處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭228連假相關交通疏運計畫出爐，除連假最後1天，國道免收費時段從凌晨5時延長5個小時到上午10時。另外，蘇花改禁行大貨車時段也延長，共有連假首日凌晨5時至下午5時、3月1、2兩天的上午9時至下午5時，以及連假最後1天的下午1時至5時3個時段禁行。

因應228連假，宜蘭交通處表示，因擔心4天連假到花東旅遊人數較多，為減少車流量，經協調後，決定延長蘇花改禁行大貨車時段，屆時連蘇花公路也雙向禁行大貨車，如業者仍有需求，可向公路總局四區工程處申請通行證。

交通處說，根據過往經驗，宜蘭假期前1天，就會有北返車潮，每次都在收價前1天最塞，延長免收費時段，就是希望民眾不要擠在收假前1天北返，多利用免收費時段回台北，藉此分散車流，另外，國5高乘載管制時段，也跟過去一樣，前2日管制南下7時到12時，後2日則改為管制北上下午2時至9時。

交通處表示，連假前2天，國5南下車流量大，後2天則改為北上，至於蘇花改，因4天連假往花東旅遊人次會增多，228當天上午清晨5時到中午，南下比較壅塞，會請警察局加強疏導。