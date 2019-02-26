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汐止夢湖拍到靈異照！木橋欄杆「慘白長手掌」欲抓童…鍵盤柯南調亮揪真相

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▲▼女網友PO出在汐止拍到的靈異照片。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

女網友PO出在汐止拍到的靈異照片，左邊欄杆出現當時沒看到的手掌。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位女網友在2016年帶著小朋友到新北市新山夢湖遊玩時，號稱拍到靈異照片，事隔3年後她PO上臉書私密社團《靈異公社》，透露拍到這照片後都不敢去夢湖。但有網友將照片調亮以後發現真相，認為是假的；不過也有另一派網友以結構不像是人為由，認為靈異照片是真的。

▲▼女網友PO出在汐止拍到的靈異照片。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

▲左邊欄杆出現一隻手掌，引起網友討論。

從網友分享的照片中可以看到，三位小孩坐在木橋上上拍照，但是照片左邊的扶手上出現一隻手掌。仔細看這隻手掌指頭纖細修長，還留有指甲。PO照的女網友說「我們拍照的時候都會確定旁邊沒人才會拍」但卻拍到這隻指甲很長的手。

▲▼女網友PO出在汐止拍到的靈異照片。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

▲網友將照片調亮後，認為欄杆下有袖子、褲子，覺得應該是有人在橋邊。

對此有網友將照片燈光調亮後發現，在欄杆下隱約可以看到袖子，橋面邊還可以看到褲子，認為是有人攀在橋邊。也有網友說，其中小妹妹眼神看向那邊，很明顯就是有人在那被小妹妹發現的。

不過也有網友認為，欄杆上的手指太過纖細修長，不像是正常人的手，認為應該真的是靈異照片。究竟是真是假，引起網友一番討論。

▼網友拍到靈異照片的夢湖木橋，橋下確實有橫桿可以供人站立攀爬。（圖／翻攝Google map）

▲▼網友拍到靈異照片的夢湖木橋。（圖／翻攝Google map）

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