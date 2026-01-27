被丟包快速道！頂大替代役遭4車輾斃　律師：司機恐涉遺棄致死罪

▲替代役男因和司機起口角，被司機丟包在快速道路上，慘遭4車輾斃。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台64線快速道路25日凌晨發生一起重大死亡事件。一名25歲、擁有頂尖大學雙學士學位的溫姓替代役男，酒後搭乘多元計程車，從台北市文山區返回新北市板橋住處，途中疑因踢到椅背，引發46歲林姓司機不滿，雙方隨後爆發口角衝突。林男一氣之下將溫男趕下車，溫男則躺在快車道路面，遭經過的4輛車子輾斃。

據了解，兩人爭執過程中，林姓司機情緒失控，在快速道路上要求乘客下車，未將人載至平面道路或其他安全地點，隨即駕車離去。溫男當時酒醉，在車流密集、車速甚快的快速道路上徘徊，短時間內遭4輛車輾過，頭部遭受嚴重創傷，當場死亡。

針對此案，知名律師鄧湘全在臉書發文指出，司機即便與乘客發生爭執，「再怎麼不爽，也不應該把乘客丟包在快速道路上」，強調這已不只是職業道德問題，而是涉及刑事責任的重大行為。

鄧湘全表示，乘客與計程車司機之間成立載客契約，雙方具有權利義務關係。即便司機欲解除或終止契約、不再載客，仍負有最低限度的安全照顧義務，應選擇平面道路或其他安全處所讓乘客下車。他指出，乘客若處於酒醉狀態，更屬高度危險情境，司機明知風險卻仍在快速道路丟包，行為恐已構成「遺棄致死罪」，後續恐面臨沉重法律責任。

鄧湘全也提醒所有計程車駕駛，若與乘客發生糾紛，就算爭執激烈，仍不得將人置於顯而易見的危險環境，尤其是在凌晨時段的快速道路，車輛行駛速度快，發生致命事故的機率極高，「所有駕駛都應把人命關天，當一回事」。

此外，鄧湘全進一步引述《刑法》第294條規定指出，對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處六月以上、五年以下有期徒刑；若因而致人於死，最重可處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

延伸閱讀

▸ 載具都刷LINE Pay沒中過獎！他1年後驚見「1步驟錯誤」崩潰：沒防呆機制

▸ 媽媽不易1／產後健康亮紅燈 蔡允潔骨盆腔疼痛纏身一年

▸ 原始連結