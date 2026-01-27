駕駛臉潮紅遭保大警員攔查　擁鎮暴槍+球棒拒受檢一度僵持

▲北市保大日前在萬華查獲駕駛車上持有球棒和鎮暴槍，雙方因查驗證件問題僵持不下。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

1月26日上午10時20分，北市保安警察大隊在萬華區環河南路與和平西路口執行例行路檢勤務。警方發現黃姓民眾所乘坐之自小客車行經路檢點時，因駕駛明顯臉色潮紅，警員基於勤務判斷，依法引導車輛至盤查區進行進一步查證。保大第二中隊警員在現場請駕駛及乘客出示身分證明文件，其中副駕駛座乘客未攜帶證件，且警員目視發現駕駛座車門邊放置疑似鎮暴槍，車內地板亦有棍棒等物品，基於確定人員身分及攜帶物品目的，請相關人員下車說明。

對於民眾質疑盤查合法性，警方說明因《警察職權行使法》第7條規定，為防止危害、維護公共秩序或執行職務所必要時，得攔停人、車等交通工具，並詢問姓名、查證身分及要求出示身分證明文件；另依《社會秩序維護法》第63條相關規定，警方得就可能危害公共安全之物品進行查證，以防止危害發生。

後續經溝通協調，民眾家屬提供當事人證件影像供警方查驗，經確認身分無誤，警方即依程序結束盤查並放行離去，北市保大表示，路檢與身分查證屬依法執行之勤務措施，目的在於即時排除治安與交通安全風險。警方強調，春節期間將持續依法加強取締酒駕、毒駕及重大交通違規行為，以維護公共安全。

