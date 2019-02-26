狠父帶2幼女上吊　女兒「緊抓樹枝尖叫」獲救　檢批：枉為人父

▲廖男服刑前，竟帶著幼女欲上吊。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

地方中心／彰化報導

廖姓男子因詐騙案遭判刑1年半，他在服刑前竟帶著2名幼女要上吊輕生，因女兒拉著樹枝不斷抵抗，引來民眾注意，即時將人救出，並報警處理。廖男事後否認要帶女兒自殺，但檢警調查，他為避免被發現而選擇偏遠地方，且小孩也證稱父親要將其殺害，彰化地檢署因此認為他枉為人父，26日將他依殺害兒童未遂等罪起訴。

起訴書指出，1月23日中午廖男帶著才6歲、7歲的幼女到彰化溪邊欲上吊自殺，途中還對女兒說「要殺死你們」。當抵搭溪邊後，廖男拿出預先準備的白色電線綁在樹上固定，隨即就抱起坐在機車上的女兒，欲將女兒吊死，但女兒緊抓樹枝不斷抵抗，並放聲尖叫，引起路人梁姓男子前來查看並出聲制止。

廖男見狀後將女兒放下，但卻出言恐嚇梁男「不然吊你嗎?不准報警，如果再多管閒事，要打死你」，梁男因此心生畏懼離開並報警處理，廖男隨後也載著2幼女騎車返家。

▲廖男準備入監服刑，竟想不開欲帶著無辜幼女共赴黃泉。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

2幼女回到家後立即跑到伯父加躲藏，而廖男則是在自家中與分居妻子電話中發生口角。同日下午廖男前往哥哥家欲將孩子帶走，但遭到哥哥阻擋，2人因此扭打成一團，導致廖兄身上多處擦挫傷，家人見狀立即報警，警方也在當晚將人逮捕到案。

廖男事後辯稱自己是為了管教女兒，矢口否認要殺害她們，也沒有要用電線綁女兒，但檢警調查發現，他所綁的電線以外力並無法鬆開，顯見死意甚堅，且2女童指證歷歷。彰化地檢署認為，廖男身為人父，卻不願負擔將養育兒女長大成人的責任，竟因自身壓力欲拉著無辜幼女共赴黃泉，顯見他將兒女視為財產，無視個人生命價值，枉為人父，26日將他依殺害兒童未遂及恐嚇等罪起訴。

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