沒駕照應徵開聯結車　駕駛「工作2周」被判關8個月

記者黃翊婷／綜合報導

阿清（化名）沒有任何汽、機車駕駛執照，卻在2024年5月間自行P圖相關證件，獲得某貨運公司錄取為職業聯結車駕駛，工作大約2周才被抓包是無照駕駛，因而挨告。高雄高分院法官審理之後，依犯詐欺得利罪，判處阿清有期徒刑8個月。

▲阿清拿假的職業聯結車駕駛執照，去應徵駕駛聯結車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿清去年5月間透過不詳方式取得別人的職業聯結車駕駛執照，接著他將自己的照片貼上去，拍照之後再用編輯軟體把駕照號碼、姓名、出生日期、地址等欄位，更改為自己的資料，隨後透過LINE將假駕照的照片傳送給某貨運公司負責審核求職者的人員，成功騙得工作。

阿清在同年6月初開始工作，直到2周之後，因公司人員接獲警方寄來的違規通知單，這才揭穿他無照駕駛的行為。業者驚覺被騙，立刻向警方報案處理。

阿清到案之後，一度否認犯罪，並謊稱自己曾經有職業聯結車駕照，只是因為酒駕被吊銷，直到進入法院審理程序時，他才改口坦承犯行。

高雄高分院法官表示，經查，阿清過去也曾利用類似手法變造他人駕照去應徵駕駛聯結車，共計3次，均被法院判刑確定，如今再犯，仍避重就輕，甚至一度謊稱不知情，因此認定此案不宜判處過輕刑度，才能收到矯治之效。

法官認為，比起一般汽車，駕駛聯結車需要更高的操控能力與注意力，因此法規明定必須考取相關執照才能駕駛，求職者是否具備職業聯結車駕駛執照，對貨運公司而言也具有相當的重要性及經濟價值，考量到阿清在此案中曾領取2萬元薪資，最終依犯詐欺得利罪，判處他有期徒刑8個月，全案確定。