22歲富商開藍寶堅尼載女友！ 剛花40萬保養...上路後瞬間燒成「廢鐵」

▲藍寶堅尼才剛保養完，一上路就被火燒成廢鐵 。（圖／翻攝自Twitter／@ l4444k）



國際中心／綜合報導

英國22歲富商席拉（Lak Sira）上周五開著價值12.5萬英鎊（約新台幣500萬元）的寶貝愛車藍寶堅尼載著女友，不料兩人卻在行駛途中聞到一股汽油味，隨後車子尾部就突然爆炸，並發出巨大聲響，整輛車瞬間被燒成廢鐵，幸好席拉和女友及時下車，逃過一劫。

據Express&Star報導，席拉形容這輛藍寶堅尼Gallardo是他的「驕傲和娛樂」，是自己辛苦存錢購買的。席拉表示，他才剛花了一萬英鎊（約新台幣40萬元）進廠保養自己的愛車，不料車子上路一小時後，女友就突然聞到一股汽油味，當下趕緊打給保養廠的員工詢問，對方回覆因為車子才剛保養完，聞到一點汽油味是正常的，於是他們才繼續前進。

▲席拉形容自己的寶貝愛車是他的「驕傲和娛樂」。（圖／翻攝自Twitter／@ l4444k）

沒想到這股汽油味越來越濃，女友要求開天窗，但臭味卻還是遲遲無法散去，席拉只好把車停在路肩，結果沒過多久，車子就突然爆炸，發出響亮的聲響，於是自己和女友趕緊跳下車，卻只能在後方，無助地看著寶貝愛車被火焰吞沒、燒成廢鐵。

西米德蘭茲消防局發言人表示，當局於晚上8點44分接到通報後，立刻派出十名消防員前往現場，消防員也在短時間內熄滅火焰，整起事件中無人傷亡。目前席拉已經和律師討論是否採取法律行動，他無奈表示，「我無法相信這只是巧合，我只不過剛把車從保養廠開出來而已。」

據了解，席拉目前從事經營網購的工作，每年收入可達20萬英鎊（約新台幣800萬元）。