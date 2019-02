22歲富商開藍寶堅尼載女友！ 剛花40萬保養...上路後瞬間燒成「廢鐵」

▲藍寶堅尼才剛保養完,一上路就被火燒成廢鐵 。(圖/翻攝自Twitter/@ l4444k)



國際中心/綜合報導

英國22歲富商席拉(Lak Sira)上周五開著價值12.5萬英鎊(約新台幣500萬元)的寶貝愛車藍寶堅尼載著女友,不料兩人卻在行駛途中聞到一股汽油味,隨後車子尾部就突然爆炸,並發出巨大聲響,整輛車瞬間被燒成廢鐵,幸好席拉和女友及時下車,逃過一劫。

據Express&Star報導,席拉形容這輛藍寶堅尼Gallardo是他的「驕傲和娛樂」,是自己辛苦存錢購買的。席拉表示,他才剛花了一萬英鎊(約新台幣40萬元)進廠保養自己的愛車,不料車子上路一小時後,女友就突然聞到一股汽油味,當下趕緊打給保養廠的員工詢問,對方回覆因為車子才剛保養完,聞到一點汽油味是正常的,於是他們才繼續前進。

▲席拉形容自己的寶貝愛車是他的「驕傲和娛樂」。(圖/翻攝自Twitter/@ l4444k)

沒想到這股汽油味越來越濃,女友要求開天窗,但臭味卻還是遲遲無法散去,席拉只好把車停在路肩,結果沒過多久,車子就突然爆炸,發出響亮的聲響,於是自己和女友趕緊跳下車,卻只能在後方,無助地看著寶貝愛車被火焰吞沒、燒成廢鐵。

西米德蘭茲消防局發言人表示,當局於晚上8點44分接到通報後,立刻派出十名消防員前往現場,消防員也在短時間內熄滅火焰,整起事件中無人傷亡。目前席拉已經和律師討論是否採取法律行動,他無奈表示,「我無法相信這只是巧合,我只不過剛把車從保養廠開出來而已。」

據了解,席拉目前從事經營網購的工作,每年收入可達20萬英鎊(約新台幣800萬元)。

So yesterday after waiting for 2 whole months to have my Lamborghini returned to me from servicing, I paid £10,498 and it set on fire just 3-4 hours later, brilliant pic.twitter.com/53a0L5FLt1