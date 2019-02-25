美女醫「戰」已婚男醫19次　男出庭當正宮面細數「在幹嘛」

▲美女名醫與整形名醫婚外情，被判刑4個月，還被爆共發生關係19次。（圖／資料照／翻攝耳鼻喉科醫師Emi 臉書）

記者楊佩琪／台北報導

常出現在談話性節目，長相甜美的耳鼻喉科名醫施靖娟，日前被爆與整形名醫顏正安「發生關係」，還「鬧出人命」，一審被判4個月有期徒刑。民事部分，台北地方法院開庭，元配自訴傳喚丈夫出庭作證，提出近40張親密照要求顏男說明，顏男也坦承與施女在台、陸共發生關係19次，為「確認」還在元配面前一一細數，包括施女墮胎後，顏男經不住苦苦哀求，再與施女見面，法庭上氣氛有些尷尬。

2017年8月，顏妻在整理家中時，發現丈夫保存的照片竟是與施女的親密照，還有驗孕棒、產檢超音波相片等，質問顏男，顏男一五一十坦承外遇，元配因此對丈夫及施女提妨害家庭、相姦罪等告訴。

根據判決，施女自2017年4月起，在雙北、台中市等地的旅館，與顏男發生4次性關係，法官考量雙方未能和解，判決施女每次各2個月有期徒刑，合併應執行期4個月。顏男部分因元配撤告，因此公訴不受理。

而元配另對施女提起民事求償官司，台北地方法院25日下午開庭，施女並未出庭，但顏男被以證人身分傳喚到庭，元配沒有律師陪同，從頭到尾自己提問題訊問丈夫。

當元配問到施女有無要求否認2人的性關係，顏男強調，於檢方偵訊時，便已坦承在台灣發生過4次性關係，在大陸則發生過15次，加總共19次。

元配接著提示近40張顏男與施女的親密照，要求顏男當庭講清楚，發生不正當社交關係的時間、地點，顏男也就記憶所及敘述。施女的委任律師則質疑，如何能確認19次？顏男乾脆一一講述時間地點及大致發生的事情，讓一旁的元配聽得臉色越來越沉。

元配另問丈夫，施女懷孕後，是否有告知已婚？顏男強調，早在2016年12月2人認識並開始交往時，便已經告知，施女當時也告訴他，不會爭名分，但當施女以要墮胎為由要求他離婚時，他為保住生命，才告訴施女，會考慮離婚。而最後幾次見面，為施女墮胎後情緒不穩定，並苦苦哀求，他才答應前往。

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