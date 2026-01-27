快訊／「女建商分屍案」死囚歐陽榕器官衰竭病逝　相驗結果出爐

▲歐陽榕撕票女建商盧金惠被判死刑，近日傳出他在獄中病逝。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

殺害並肢解知名建商女總經理盧金惠的歐陽榕，2011年被判處死刑後一直關押在高雄看守所至今，近日傳出他因病戒護外醫，並於25日器官衰竭不治。橋頭地檢署檢察官相驗後，因死者本身有糖尿病病史未按時服藥，有戒護外醫診斷證明，死者無可疑外傷，檢察官認定死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬沒有意見，已開立相驗屍體證明書交家屬。

歐陽榕曾是知名紙廠的加工處副處長，1999年因故離職後開始投資股票，不料卻因此背上鉅額債務，同年12月，他向盧金惠承租店面經營咖啡店，兩人因此結識，後來他的咖啡店因經營不善關門，盧金惠覺得他只是懷才不遇，於是曾以朋友身分多次借錢支持他，每次金額從數萬到十數萬元不等。

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

直到2003年，他因向盧金惠借鉅款被拒絕，就對恩人起了殺人勒贖的念頭，經多日計畫，他2003年4月21日先約盧金惠見面，隨後將對方載回住家勒斃並肢解成10袋，分別丟棄高雄多個垃圾集中區與山區道路邊的林區，隔天使用盧金惠的手機打給盧的親人勒索1200萬元贖金，殊不知此時盧的親人早已報警。

警方調查後，很快鎖定歐陽榕涉有重嫌，經多日監聽及跟蹤後，突襲歐陽榕的住家，將歐陽榕逮捕歸案。歐陽榕落網後，最初均否認犯罪，直到死者的頭七，警方勸「只是想找回屍體」，他才坦承殺害盧金惠，並帶著警方到棄屍地點尋找屍袋，但最終只找回其中4袋，其餘6袋已被送到焚化爐焚化。

在殺人分屍案曝光後，歐陽榕石姓亡妻的家人突然出面指控，歐陽榕的妻子及女兒在1999年、2000年接連意外身亡，歐陽榕因此獲得了超過600萬元的保險金，懷疑2人的死因並不單純。檢警獲報後，也懷疑有弒親詐保的可能，因此重新展開調查，但因2名死者早已安葬，難以獲得進一步的跡證，最後不起訴處分。

經多年審理後，歐陽榕2011年被最高法院更六審判處死刑，隨後一直被關押在高雄看守所至今，他在被關押的過程中，曾多次透過司法管道提出救濟，喊冤當年法官在「沒有殺人」的實情下，硬是以「不詳方法殺人」對他量刑，近年更成為死刑釋憲聲請人之一。