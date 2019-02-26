交往時間、大戰地點曝光！整型醫俠VS仙氣女醫「亂鬥19回」出人命　妻一聽臉綠爆

▲美女醫施靖娟遭到判刑。（圖／翻攝耳鼻喉科醫師Emi 臉書）

記者許凱彰、楊佩琪／台北報導

長相甜美的耳鼻喉科名醫施靖娟日前遭爆與整型名醫顏正安有不尋常的關係，還一度「鬧出人命」。台北地方法院開庭，顏男提到兩人開始交往的時間，更在原配當面坦承與施女在台、陸多處發生19次關係。

據了解，事情爆發源自於顏妻在2017年8月整理家中時，發現丈夫保存的照片竟是與施女的親密照，還有驗孕棒、產檢超音波相片等等，在質問顏男後，顏男承認外遇，因此對丈夫及施女提妨害家庭、相姦罪等告訴。

根據判決指出，施女自2017年4月起，在雙北、台中市等地的摩鐵，與顏男發生4次性關係，法官考量雙方未能和解，判決施女每次各2個月有期徒刑，合併應執行期4個月。顏男部分因顏妻撤告，因此公訴不受理。

然而，顏妻另外對施女提起民事求償官司，台北地方法院25日下午開庭，施女並未出庭，顏男被以「證人身分」傳喚到庭說明。據悉，顏妻沒有律師陪同，從頭到尾自己提問題訊問丈夫。當問到施女有無要求否認2人的性關係時，顏男強調，於檢方偵訊時，便已坦承在台灣發生過4次性關係，在大陸則發生過15次，總共有19次。

顏妻接著提到近40張顏男與施女的親密照，要求顏男當庭講清楚，發生不正當社交關係的時間、地點。隨後，顏男依據記憶敘述，一一說出時間、地點，包括上海、西安、南京等地，以及大致發生的所有事情，讓一旁的顏妻聽到臉都綠了。

顏妻還問了顏男提到，在施女懷孕後，「是否有告知自己已婚」？對此顏男強調，他們早在2016年12月2人就認識並開始交往時，便在當時已經告知已婚情況，而施女當時也告訴他，「不會爭取名分」，但當施女以要墮胎為由要求他離婚時，為保住小生命，才告訴施女，會考慮離婚。

事後顏正安雖然被起訴，但在法院審理期間獲顏妻撤告，所以最後僅有施靖娟被判4個月有期徒刑。