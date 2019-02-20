　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

直擊文大美女喪命現場！行人按鈕常沒反應　學生如虎口中求生存

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳、柳名耕／台北報導

北市士林區愛富二街、格致路口，在19日下午發生死亡車禍，網球國手謝政鵬就讀文化大學的張姓女友，在過馬路時遭紅5公車輾斃，《ETtoday新聞雲》重返案發地點，發現路口的行人燈號按鍵常常失靈，許多文大生過馬路如虎口求生。

▼愛富二街、格致路口是文大生出入校園的重要路口，往往形成人車爭道情形。（圖／記者柳名耕攝）

▲▼愛富二街、格致路口是文大生出入校園的重要路口，往往形成人車爭道情形。（圖／記者柳名耕攝）

事發當時，就讀文化大學運動與健康學系大二的張姓女大生與紅5公車幾乎同時間抵達格致路口；不過，呂姓公車司機在路口雖有減速，但右轉疑似未注意到正在走斑馬線的張姓女大生，自斑馬線上將人拖離了數公尺，造成張女慘死輪下。

《ETtoday新聞雲》回到案發地點，即使不是在上下課的交通尖峰期，該路口還是有許多車輛出入，許多文大生在過馬路時都沒有按下行人號誌，而是趁著沒車時快速通過，如同在虎口中求生存。

▼文大學生要過馬路前按下按鈕，不過號誌燈完全沒反應。（圖／記者柳名耕攝）

▲文大生過馬路。（圖／記者柳名耕攝）

就讀文化大學的陳姓女大四生指出，在上下課經過那路口時其實都沒有按下號誌，大多數的人其實都還是在沒車時快速通過路口；對此文大校方則說，每年開學典禮當天以及每學期的國防教育相關課程上，都會做道路安全教育宣導。

北市交通大隊表示，2個路口都是燈號閃爍時，提醒民眾過馬路時，應按下行人按鈕以利通行，此外，如果行人未按下行人按鈕，汽、機車也應禮讓行人優先通行。

▼在沒有號誌（紅燈號誌為閃爍燈）的情況下，只能小心翼翼地穿越馬路。（圖／記者柳名耕攝）

▲文大生過馬路。（圖／記者柳名耕攝）

▲▼愛富二街、格致路口是文大生出入校園的重要路口，往往形成人車爭道情形。（圖／記者柳名耕攝）

▲▼愛富二街、格致路口是文大生出入校園的重要路口，往往形成人車爭道情形。（圖／記者柳名耕攝）

【相關新聞】

最後身影曝光！約好下課與母共進晚餐　死神藏A柱擋視線釀悲劇

車禍身亡文大生生為謝政鵬女友　球迷粉絲團哀悼

ET快訊
愛女慘死擲二筊招回魂　父越洋通知謝政鵬「兩端都痛到無語」
帶妻搬進豪宅躲「婆媳問題」　哈林回應了！
張善政宣布參選總統！推動數位國家公投案　

關鍵字：文化大學,死亡車禍,謝政鵬,謝淑薇,網球國手

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／500隻羊咩咩見證幸福　年輕酪農與女友攜手走進禮堂

影／父搭機回台見愛女最後一面　謝政鵬心碎發文哀悼：說好要等我...

【穩鵬號喋血】菲籍漁工瘋狂殺人　20名漁工被迫跳海求生

同居男友幾乎「每天都要愛愛」　她受不了求分居慘遭性侵砸車

借錢哥身懷7萬誆「要去台北缺車資」　向好心女討180元還找20

背進包廂自趴一直親！酒客醉慘還被告性侵　監視器打臉酒店女

獨／韓國瑜口中3月來訪影歌視三棲巨星　謎底揭曉是「楊丞琳」

撞死物理奇才燒筆電滅證　爹寶男殺人罪判刑18年定讞

新北燈會「日湧近萬人潮」交管忙翻　設補給站為波麗士打氣

板橋「聞鞋怪客」門口爽聞60秒　2.5萬網友傻眼：來聞我爸的XD

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

-15度冷凍90分鐘仍活蹦亂跳　實測蟑螂生命力 網笑：牠會感冒

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

撞死物理奇才燒筆電滅證　爹寶男殺人罪判刑18年定讞

新北燈會「日湧近萬人潮」交管忙翻　設補給站為波麗士打氣

板橋「聞鞋怪客」門口爽聞60秒　2.5萬網友傻眼：來聞我爸的XD

沙鹿女老師壓力大「逃家逃課去散心」　校方：家人接回靜養中

針孔偷拍「咖啡店正妹」如廁更衣　他花60萬和解

公車突外切靠站騎士急煞險釀追撞　他被狠K狂喊：不然要撞上去？

直擊文大美女喪命現場！行人按鈕常沒反應　學生如虎口中求生存

最後身影曝光！約好下課與母共進晚餐　死神藏A柱擋視線釀悲劇

影／愛女慘死輪下擲二筊招回魂　父越洋通知謝政鵬「兩端都痛到無語」

大甲媽遶境「撞期」白沙屯媽　信徒傷腦筋「6大差異報你知」

出門驚見「命案現場」！新北哥氣炸：家屬5hr不認屍　5千網全笑了：棄養罪

台灣網購族好消息　美國亞馬遜可以使用繁體中文購物

節日到九獅跳！走過300年　浙江九獅圖首次來台演出

客家「天穿日」　竹東千人踩街唱山歌熱鬧登場　

傳日商買遠雄股份瞄準大巨蛋　柯P：生意怎麼談你家的事

吳姍儒二妹曝光「又不是很正」　爆三妹超嚇警告：不准貼我！

Selina脫口「一句話」　張軒睿一聽到「關鍵2字」怒了！

「送給七妹1314個棒棒糖」　12歲兒看直播2天花光母親1年收入！

新・鮮貨／兒童房換法式新裝　麗莎和卡斯柏在床上開生日派對

中職／陳金鋒看30年特展　應該給彭政閔陳列一整排

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

社會熱門新聞

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋..

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　..

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛..

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會..

工作壓力大　女師翹課散心失聯5..

文大女遭公車輾斃影片曝光　疑謝..

盛竹如曝遭逼拍片「向羅淑蕾公開..

豪門公主劈小王　鹹濕對話曝光

快訊／陽明山車禍　文大女學生不..

謝政鵬女友遭輾斃　女友父與謝哽..

龍潭除夕縱火案　翁仁賢再判死刑

公車駕駛路口減速　不敵Ａ柱擋視..

遭影射性愛影片網路瘋傳　正妹警..

父搭機趕見最後一面　謝政鵬：說..

更多熱門

相關新聞

公車駕駛路口減速　不敵Ａ柱擋視線

北市1名文大女學生剛步出校門沒多久，穿越馬路時遭右轉的紅5公車輾過，整個人卡在車底，經過搶救後仍宣告不治，而肇事原因可能就是A柱影響駕駛視線，導致未注意有行人釀成悲劇。

謝政鵬女友遭輾斃　女友父與謝哽咽無語

謝政鵬女友車禍身亡　謝媽難過

即／國6砂石車「折甘蔗翻覆」駕駛夾死

父搭機趕見最後一面　謝政鵬：說好要等我...

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

轎車硬插大門！全公司等2hr不能下班

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會不會太大

許維恩「緊靠他」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

喜宴雞湯剛上桌！大嬸說了一句話全桌尷尬

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面