直擊文大美女喪命現場！行人按鈕常沒反應　學生如虎口中求生存

記者邱中岳、柳名耕／台北報導

北市士林區愛富二街、格致路口，在19日下午發生死亡車禍，網球國手謝政鵬就讀文化大學的張姓女友，在過馬路時遭紅5公車輾斃，《ETtoday新聞雲》重返案發地點，發現路口的行人燈號按鍵常常失靈，許多文大生過馬路如虎口求生。

▼愛富二街、格致路口是文大生出入校園的重要路口，往往形成人車爭道情形。（圖／記者柳名耕攝）

事發當時，就讀文化大學運動與健康學系大二的張姓女大生與紅5公車幾乎同時間抵達格致路口；不過，呂姓公車司機在路口雖有減速，但右轉疑似未注意到正在走斑馬線的張姓女大生，自斑馬線上將人拖離了數公尺，造成張女慘死輪下。

《ETtoday新聞雲》回到案發地點，即使不是在上下課的交通尖峰期，該路口還是有許多車輛出入，許多文大生在過馬路時都沒有按下行人號誌，而是趁著沒車時快速通過，如同在虎口中求生存。

▼文大學生要過馬路前按下按鈕，不過號誌燈完全沒反應。（圖／記者柳名耕攝）

就讀文化大學的陳姓女大四生指出，在上下課經過那路口時其實都沒有按下號誌，大多數的人其實都還是在沒車時快速通過路口；對此文大校方則說，每年開學典禮當天以及每學期的國防教育相關課程上，都會做道路安全教育宣導。

北市交通大隊表示，2個路口都是燈號閃爍時，提醒民眾過馬路時，應按下行人按鈕以利通行，此外，如果行人未按下行人按鈕，汽、機車也應禮讓行人優先通行。

▼在沒有號誌（紅燈號誌為閃爍燈）的情況下，只能小心翼翼地穿越馬路。（圖／記者柳名耕攝）

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