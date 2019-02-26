　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

蛇蠍女剁骨分屍！交屋10天成凶宅　倒楣鑄造業屋主賠上半生積蓄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖文／鏡週刊

4年前，豐原蛇蠍女分屍案，因凶手黃靖雯泣訴被小鮮肉拋棄，人財兩失，還因此有網友同情她，但審訊過程，證實她的動機是財殺，最有力的證據是，她賣屋後才殺人，拿了300萬元現金，只差尾款到手，就要潛逃大陸，而過戶完十幾天，還沒交屋的李姓屋主，花了畢生積蓄，卻買到凶宅，且這4年來，是「凶宅網」經常討論的個案，該社區鄰居也大罵黃靖雯，害他們房價受影響。

 

偵查隊長高廷煌指出，黃靖雯因為賣屋所得財物糾紛，起了殺機，當下就作了脫產準備，她3月21日將豐原的房子賣掉，4月14日完成過戶登記，但還有一筆30萬尾款未收，所以暫時未交屋，而黃女得手近300萬元後，才動手殺人；事實上，當時檢方也認為黃女賣屋顯然有逃亡之虞，且她是大陸籍人士，據此向法官聲押獲准。

黃靖雯在這張床上鋪了塑膠布，用尖刀殺死昏迷在床上的藍坤俞。（鑑識小組提供）

本刊調查，黃女行凶後，2天後坦承在這間屋裡殺人，那一刻起，曾經是2人愛巢的公寓，成了凶宅，而新屋主李姓男子，才辦過戶十來天，半生積蓄泡湯，從事鑄造業的李先生無奈說：「我們存了大半輩子的錢，準備買房子給子女，沒想到會遇到這種事」。

鄰居表示，黃靖雯住在社區A棟9樓，大約8年前買的，3房1廳，1層樓有3戶共用1部電梯，當時房價約180萬元，近兩年房價漲幅超過5成，推估應以300萬價格賣出去。

時任豐原分局偵查隊長的高廷煌強調，財務糾紛才是黃靖雯主要行凶動機。

房仲業者指出，一般而言凶宅的價格會折價3成，但是這種重大的分屍案，發生命案的房子折價恐超過7成，而同樓層被拖累，房價也會受影響，更糟的是，因為蛇蠍女分屍案當年太轟動了，到現在，該社區還是「凶宅網」經常被討論的案例，也因此，住戶一提到黃靖雯就痛罵不已，怨她害死人了！


更多鏡週刊報導
【蛇蠍女剁骨分屍1】扮痴情逃死刑　陸女為財分屍小鮮肉
【蛇蠍女剁骨分屍2】祖傳推拿技熟筋骨脈絡　大卸八塊分九袋
【蛇蠍女剁骨分屍4】狼虎女房東遇見小鮮肉　為姐弟戀趕跑房客

ET快訊
溺水8分鐘成植物人！單親爸「每天往返85km」苦撐照顧兒：相
合照遭拒！網友嗆「妳以為妳誰」　延禧最美順嬪高EQ回應秒圈粉
快訊／北投警局委外拖吊車轉彎「輾過行人」　傷者命危搶救中

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蛇蠍女剁骨分屍！交屋10天成凶宅　倒楣鑄造業屋主賠上半生積蓄

快訊／北市一夜輾2人！中山北留「鮮紅血柱」　男遭自小客破頭

普悠瑪出軌＆捕龍蝦落海兩度逃死　董進財：大哥曾託夢提醒

快訊／警局委外拖吊車北投轉彎「輾過行人」　傷者命危搶救

站在車門外發動貨車　啟動瞬間往前衝「男遭車門活活夾死」

大貨車轉彎致命死角！騎士遭捲輾拖行「安全帽100%碎裂」...破肚爆腸慘死

溺水8分鐘成植物人！單親爸「每天往返85km」苦撐照顧兒：相信他會醒

自轟又救活！家暴男吞藥產幻覺　疑戴綠帽追砍妻「兩指見骨」

全台唯一「雙證照」土公仔律師！脫下法袍後　他是專業送行者　

25秒暴打17拳！高職少年「猛踹打趴同學」　暴力影片流竄

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

蛇蠍女剁骨分屍！交屋10天成凶宅　倒楣鑄造業屋主賠上半生積蓄

快訊／北市一夜輾2人！中山北留「鮮紅血柱」　男遭自小客破頭

普悠瑪出軌＆捕龍蝦落海兩度逃死　董進財：大哥曾託夢提醒

快訊／警局委外拖吊車北投轉彎「輾過行人」　傷者命危搶救

站在車門外發動貨車　啟動瞬間往前衝「男遭車門活活夾死」

大貨車轉彎致命死角！騎士遭捲輾拖行「安全帽100%碎裂」...破肚爆腸慘死

溺水8分鐘成植物人！單親爸「每天往返85km」苦撐照顧兒：相信他會醒

自轟又救活！家暴男吞藥產幻覺　疑戴綠帽追砍妻「兩指見骨」

全台唯一「雙證照」土公仔律師！脫下法袍後　他是專業送行者　

25秒暴打17拳！高職少年「猛踹打趴同學」　暴力影片流竄

(G)I-DLE舒華新歌只唱一句「喔喔喔」　MV公開粉絲傻眼了

遮瑕液、膏、凝霜上妝手法大不同　黑眼圈用液妝不卡粉

228連假宅在家？LiTV線上影視邀你看「是枝裕和」經典影展

不限保險公司　凱基信用卡繳保費12期0利率或現金回饋

《還願》結局有實拍？他曝借鏡「禁忌關鍵字」　一搜秒吐：真的不要手賤

吳子嘉遭開除黨籍　柯志恩批：忠言逆耳讓總統不開心嗎？

星巴克「貓爪杯」開賣！　網搭帳棚瘋搶　代購喊破台幣6千

暗諷蔡總統？張瑞竹解釋「長相抱歉」真正涵義　再批台灣：沒地、沒人、沒資源

布局機捷A7站　中華郵政打造複合式營運中心

後悔提分手！「9個男人」對前任的心痛告白...轉身秒落淚

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

社會熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血..

半套妹按摩1小時　警：我起生理..

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大..

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭..

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5..

快訊／女嬰塞進廚餘塑膠袋慘死　..

沖冷水噴殺蟲劑　媳虐死97歲公..

遭影射副總莊秀珠、國泰世華銀雙..

美女醫戀帥醫　通姦4次出人命

雄女學霸前男友有望進台大醫科「..

輔大畢業生控副教授劈腿：把我搞..

新FOCUS全台首撞　姐弟試車..

渣男偷吃2次　判賠330萬

老師滑手機救生員聊天　男童泳池..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」他崩潰

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

汐止夢湖木橋拍到「慘白長手掌」　網揪真相

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面