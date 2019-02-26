蛇蠍女剁骨分屍！交屋10天成凶宅　倒楣鑄造業屋主賠上半生積蓄

圖文／鏡週刊

4年前，豐原蛇蠍女分屍案，因凶手黃靖雯泣訴被小鮮肉拋棄，人財兩失，還因此有網友同情她，但審訊過程，證實她的動機是財殺，最有力的證據是，她賣屋後才殺人，拿了300萬元現金，只差尾款到手，就要潛逃大陸，而過戶完十幾天，還沒交屋的李姓屋主，花了畢生積蓄，卻買到凶宅，且這4年來，是「凶宅網」經常討論的個案，該社區鄰居也大罵黃靖雯，害他們房價受影響。

偵查隊長高廷煌指出，黃靖雯因為賣屋所得財物糾紛，起了殺機，當下就作了脫產準備，她3月21日將豐原的房子賣掉，4月14日完成過戶登記，但還有一筆30萬尾款未收，所以暫時未交屋，而黃女得手近300萬元後，才動手殺人；事實上，當時檢方也認為黃女賣屋顯然有逃亡之虞，且她是大陸籍人士，據此向法官聲押獲准。

本刊調查，黃女行凶後，2天後坦承在這間屋裡殺人，那一刻起，曾經是2人愛巢的公寓，成了凶宅，而新屋主李姓男子，才辦過戶十來天，半生積蓄泡湯，從事鑄造業的李先生無奈說：「我們存了大半輩子的錢，準備買房子給子女，沒想到會遇到這種事」。

鄰居表示，黃靖雯住在社區A棟9樓，大約8年前買的，3房1廳，1層樓有3戶共用1部電梯，當時房價約180萬元，近兩年房價漲幅超過5成，推估應以300萬價格賣出去。

房仲業者指出，一般而言凶宅的價格會折價3成，但是這種重大的分屍案，發生命案的房子折價恐超過7成，而同樓層被拖累，房價也會受影響，更糟的是，因為蛇蠍女分屍案當年太轟動了，到現在，該社區還是「凶宅網」經常被討論的案例，也因此，住戶一提到黃靖雯就痛罵不已，怨她害死人了！



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