社會 社會焦點 保障人權

大溪偏僻民宅藏天九牌職業賭場　桃警凌晨攻堅抓44人

▲桃園市警局督察室會同大溪警方，於26日凌晨在大溪區偏僻民宅攻堅查獲天九牌職業賭場。（圖／大溪警方提供）

▲桃園市警局督察室會同大溪警方，在大溪區偏僻民宅查獲天九牌職業賭場。（圖／大溪警方提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局督察室日前針對情資，會同大溪警分局多日蒐證跟監，掌握具體事證報請桃園地檢署核發搜索票，於26日凌晨會同督察室、保安警察大隊在大溪區和美路偏僻民宅攻堅，查獲天九牌職業賭場，現場查獲負責人詹姓男子在內共計等44人，起出天九牌賭具與賭資、抽頭金共計11萬餘元，經專案小組偵訊後，將負責人詹男依涉嫌賭博罪嫌移送桃檢偵辦，其餘黃姓賭客等人則依違反社會秩序維護法裁處。

▲桃園市警局與大溪警方26日凌晨在大溪區偏僻民宅查獲天九牌職業賭場，現場起出大批賭資等賭具等證物。（圖／大溪警方提供）

桃園市警局督察室今年初接獲情資，大溪區和美路偏僻山區處一處民宅入夜後常有大批不明人士進出，會同大溪警方組成專小組經多日蒐證、跟監掌握證據後，向桃園地檢署聲請搜索票，於26日凌晨會同保大霹靂小組員警荷槍實彈攻堅。

警方查獲由負責人詹姓男子經營之天九牌職業賭場，另有黃姓男子等43名賭客，合計44人到案，現場查扣賭具天九牌、牌尺、骰子、名牌夾38個、籌碼、點鈔機等證物，抽頭金新臺幣4萬2100元、賭資現金6萬8400元，合計11萬500元，經專案小組偵訊後，賭場負責人詹姓男子依刑法之賭博罪嫌移送桃檢偵辦，其餘賭客43人依違反社會秩序維護法裁處。

▲桃園市警局會同大溪警方26日凌晨在大溪區偏僻民宅破獲天九牌職業賭場，43名賭客通通落網。（圖／大溪警方提供）

大溪警分局長徐章哲表示，農曆春節連假將至，警方維護地方治安為首要任務，將持續加強對賭博、毒品、暴力犯罪等不法行為查緝，對不法賭博行為採取「零容忍」態度決無寬貸，展現守護市民安全的決心貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之目標。

 【更多新聞】

桃園回收車駕駛「突昏迷」追撞2人無呼吸心跳　7傷名單曝

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷　女崩潰：一定吉爆你

海陸天兵收假不回營！唬爛長官躲6天　慘被通緝下場曝

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應
學霸被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館
全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」
川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？
換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　現場等了4hrs
中國人真不去了？49條日本航線「全取消」
「前嫂嫂」龍千玉痛哭送曹西平最後一程　難忍情緒：彷彿是一場夢
快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

桃園豪宅驚傳墜樓！紅衣女住戶當場身亡　路人嚇壞

桃園豪宅驚傳墜樓！紅衣女住戶當場身亡　路人嚇壞

桃園藝文特區今（26日）清晨驚傳墜樓事件，一名身穿紅衣的婦人自居住的大樓高處墜落當場死亡。警方表示，約清晨5時許，有民眾行經該區時發現路面有一名女子倒臥，情況危急，立即報案求助。

桃園2男搶銀樓！警在接應男家中起獲42萬金飾

桃園2男搶銀樓！警在接應男家中起獲42萬金飾

快訊／抓到了！2嫌搶銀樓今桃園觀音落網

快訊／抓到了！2嫌搶銀樓今桃園觀音落網

桃園培訓跨國新住民　投入觀光導覽　

桃園培訓跨國新住民　投入觀光導覽　

桃銀樓42萬黃金被搶　2男騎車逃畫面曝

桃銀樓42萬黃金被搶　2男騎車逃畫面曝

