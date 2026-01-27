大溪偏僻民宅藏天九牌職業賭場　桃警凌晨攻堅抓44人

▲桃園市警局督察室會同大溪警方，在大溪區偏僻民宅查獲天九牌職業賭場。（圖／大溪警方提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局督察室日前針對情資，會同大溪警分局多日蒐證跟監，掌握具體事證報請桃園地檢署核發搜索票，於26日凌晨會同督察室、保安警察大隊在大溪區和美路偏僻民宅攻堅，查獲天九牌職業賭場，現場查獲負責人詹姓男子在內共計等44人，起出天九牌賭具與賭資、抽頭金共計11萬餘元，經專案小組偵訊後，將負責人詹男依涉嫌賭博罪嫌移送桃檢偵辦，其餘黃姓賭客等人則依違反社會秩序維護法裁處。

桃園市警局督察室今年初接獲情資，大溪區和美路偏僻山區處一處民宅入夜後常有大批不明人士進出，會同大溪警方組成專小組經多日蒐證、跟監掌握證據後，向桃園地檢署聲請搜索票，於26日凌晨會同保大霹靂小組員警荷槍實彈攻堅。

警方查獲由負責人詹姓男子經營之天九牌職業賭場，另有黃姓男子等43名賭客，合計44人到案，現場查扣賭具天九牌、牌尺、骰子、名牌夾38個、籌碼、點鈔機等證物，抽頭金新臺幣4萬2100元、賭資現金6萬8400元，合計11萬500元，經專案小組偵訊後，賭場負責人詹姓男子依刑法之賭博罪嫌移送桃檢偵辦，其餘賭客43人依違反社會秩序維護法裁處。

大溪警分局長徐章哲表示，農曆春節連假將至，警方維護地方治安為首要任務，將持續加強對賭博、毒品、暴力犯罪等不法行為查緝，對不法賭博行為採取「零容忍」態度決無寬貸，展現守護市民安全的決心貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之目標。