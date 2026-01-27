　
社會 社會焦點 保障人權

疑被戴綠帽火燒老婆！害全身1/4灼傷毀容　惡夫判囚5年2月定讞

▲▼最高法院外觀。最高院外觀。最高法院大樓。最高法院2023年整修新貌。（圖／記者黃哲民攝）

▲最高法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

基隆1名鄭姓男子懷疑妻子外遇，2024年5月深夜爭吵後，竟朝妻子潑汽油點火，造成妻子頭臉與全身共1/4面積嚴重灼傷，毀容留疤且傷處皮膚排汗功能完全喪失，鄭男一、二審均被依重傷害罪判刑5年2月，他認罪但質疑妻子傷勢仍有康復機會，並爭取情堪憫恕減刑，最高法院駁回他的上訴定讞。

本案發生於2024年5月22日深夜11點多，鄭男在住家前的倉庫質問妻子有無外遇，2人大吵，鄭男拿木棍毒打妻子全身多處，再朝妻子潑汽油點火，見妻子全身著火慘叫，鄭男嚇得回神，趕緊從旁邊的魚池舀水滅火，攔搭計程車將妻子送醫急救，幸運保住一命，但妻子頭臉頸腹與四肢遭受二到三度灼傷，占體表面積1/4。

鄭男被拘提到案，雖始終認罪，但一再質疑妻子傷勢未達重傷程度，他主張醫院最初函覆指出妻子「皮膚外觀及功能完全恢復之可能性應極低，並可能遺存疤痕及皮膚排汗功能受損等病症」，代表仍有機會復原，尚未構成「毀敗或嚴重減損器官機能」的法定重傷害要件。

▲桃園市張姓男子懷疑老媽對其不利，今年7月間連續2天違反保護令返家對媽媽拳打腳踢痛毆，甚至還拿熱粥潑灑導致被燙傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲狠夫潑汽油燒妻，重判5年2月定讞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

法官指余女住院1個多月期間，至少6次手術清創，出院後須持續穿戴壓力衣與矽膠片，改善肥厚疤痕外觀與減少疤痕孿縮對關節活動的影響，醫院函覆已表明灼傷皮膚的疤痕與受損的排汗功能「恢復可能性極低」，確屬重傷害無疑。

鄭男於事發同年底和妻子簽字離婚、賠償妻子並歸還私人物品達成和解，自認犯行有情堪憫恕之處，請求法官減刑。

余女出庭表示，燒傷痙攣狀況有比以前好一點，慢慢可以自己做事情，但關節移動還是會有一點點卡卡的，需長期復健治療，受傷部位是一定無法排汗了。她同意給鄭男自新機會，但法官問她是否理解「情堪憫恕」減刑規定，她沉默不語，最後表示：「不覺得鄭男所為值得大家同情。」

法官認為鄭男僅因主觀懷疑被戴綠帽，就以殘暴手段傷害女方，造成女方倖存但須承受終身難以磨滅的恐懼與傷害，鄭男犯行毫無值得同情之處，一、二審均依法定可判刑5年以上、12年以下的重傷害罪，判處鄭男5年2月徒刑，最高院駁回鄭男上訴，全案定讞。

國訓中心教練家暴女友　判1年半定讞

國訓中心教練家暴女友　判1年半定讞

國訓中心直排輪教練黃明嵩，2022年駕車載著劉姓前女友時發生爭吵，黃男竟以手插入劉女咽喉，劉女因此窒息、昏厥，還咳出鮮血。劉女提告，一審將黃男判刑4月。上訴二審後，高等法院羈押黃男，並加重改判刑1年6月。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

天道盟大哥被斷腳筋　仇家義子遭起訴

天道盟大哥被斷腳筋　仇家義子遭起訴

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

「甜心議員」再提影片控家暴　2／6宣判

「甜心議員」再提影片控家暴　2／6宣判

約高中妹打「回憶砲」　渣男暴力硬上判囚

約高中妹打「回憶砲」　渣男暴力硬上判囚

家暴重傷害情堪憫恕灼傷

