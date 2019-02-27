種菜、賣炸物養活8子女！清寒父遭輾斃慘死　妻哭腫眼：籌不出錢辦後事

地方中心／苗栗報導

苗栗一名姚姓男子和妻子扶養8名子女，每月都會騎車幫重度腦性麻痺的女兒拿藥，沒想到26日回程竟被大貨車輾斃，當場肚破腸流；妻子到場後見屍崩潰哭喊，「孩子怎麼辦。」據悉姚男一家家境清寒，平時靠賣炸物、種菜養活10口人，突然意外身亡，全家的經濟支柱瞬間垮掉。

▲姚男妻子哭紅雙眼，右邊的父親哽咽不語。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



姚男（49歲）與妻子扶養8名子女，平時靠賣炸物、種菜維生，生活雖辛苦，但也每天接送兒女上下學；而5男3女中只有二兒子打零工貼補家用、2個兒子當兵中，其他都還在唸高中、國中、小學，其中排行第五的女兒患有腦性麻痺，每月都要到醫院拿藥，因此為了節省車資，姚男都會騎至少30公里到新竹的馬偕醫院拿藥，沒想到卻命喪輪下。

▲姚男一家幸福合照，如今卻破碎了。



▲姚男平時在家門口賣炸物維持家計。



妻子聽聞噩耗哭紅雙眼表示，先生突然身亡，家中經濟瞬間陷入困境，雖家境清寒但因住屋為自有無法申請低收補助，且無其他親戚可援助，現在就連後事都籌不出錢，不曉得該怎麼辦。

目前警方已經替家屬申請急難補助，期盼能暫時協助度過這關，至少讓姚男能早日入土為安。同時警方也提醒，騎士盡量不要靠大車太近，要保持好適當的安全行車距離，才不會讓悲劇不斷發生。

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