柯文哲訪以色列「超爛」自拍照　半天破12萬讚創連任後記錄

圖文／鏡週刊



台北市長柯文哲出訪以色列，昨晚他在臉書PO上一張自拍照，說要送給老婆陳佩琪，沒想到這張自嘲「拍得很爛」的自拍照，短短半天卻已吸引破12萬人按讚，破了他連任市長以後的臉書按讚記錄。

台北時間昨天晚上11點40分，正在以色列出訪的柯文哲在自己臉書打卡，地點標記在以色列台拉維夫的希爾頓海灘，還PO上一張自拍照說，「好啦，先拍一張送給陳佩琪」，還加上標籤「#拍得很爛」。

沒想到，這張自拍照卻引來大批網友及柯粉按讚、朝聖，至今天中午12點左右，短短12小時已破12萬人按讚，有4,000多人留言、超過400次分享，比他連任當天宣誓就職的10萬人按讚PO文還多，創下連任後的紀錄。

柯文哲這次出訪，日前在機場受訪被問到，是否買伴手禮給陳珮琪？柯文哲當時笑答，不用，因為他每次都跟她說，「印章、存摺都被妳沒收，要買什麼自己買！」昨晚他PO自拍照，也引來網友留言說，「別以為發張自拍照，伴手禮就可以算了喔！」柯文哲隨後也在下方回覆一句，「好啦！」又引來4,000人按讚。

柯文哲連任後按讚人氣最高的PO文，原本是他就職宣誓當天，柯短短寫下「各位同仁，那上工了，我們開始工作吧，就這樣。」當時引來10萬人按讚。昨晚出訪以色列的PO文則創下他連任後的按讚記錄。



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