「窮人的高速公路」蓋近30年　西濱快今年底終於要全線通車

▲台61線西濱快速公路，今年底將全線通車。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

公路總局3大重大工程「台9線蘇花公路改善工程」、「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」、「西濱快速公路後續建設計畫」，預計都將在明年春節前陸續完工通車。其中，被稱為窮人高速公路的西濱快蓋了將近30年，預計今年底就能全線通車。

請繼續往下閱讀...

▲公路總局副局長許鉦漳說，公路總局3大重要工程可在明年春節前，全數完工通車。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局副局長許鉦漳指出，西濱快計畫總經費為730億元，尚未通車路段為西濱快速公路芳苑交流道至大城交流道及新豐交流道至鳳鼻隧道，為台61線員林大排至西濱大橋段及觀音至鳳岡段主線段之各一路段，預計於今年底就能全線通車。

全線通車後，西濱快有如高速公路，可消彌平面交叉路口衝突點、降低肇事率，促進區域內工業與觀光產業經濟發展及新竹線、彰化縣沿海鄉鎮地方繁榮，並紓解聯結車等重車及分散假日車流，以提昇道路服務品質及地區民眾通行安全。

▲蘇花改預計明年春節前全線通車，可給東部民眾一條安全回家的路。（圖／蘇花改工程處提供）

至於備受矚目的台9線蘇花公路改善工程，蘇澳東澳段去年2月5日已經通車，南澳和平段及和中大清水段預計於明年春節前通車。全線通車後，可提振宜花地區觀光旅遊事業，增加道路容量，提高行車速率，提供東部民眾一條安全回家的幸福公路。

▲南迴公路拓寬改善計畫，預計今年底也可通車。（圖／記者楊均典翻攝）

公路總局也持續辦理台9線南迴公路拓寬改善後續計畫，該計畫總經費204.25億元，共分三路段執行，香蘭金崙段預計於108年7月31日通車，金崙大鳥段及安朔草埔段預計於今年底通車。全線通車後，將可大幅拉近台東與屏東的距離，提振台東及屏東地區觀光旅遊事業，增加道路容量，提高行車速率。

▲淡江大橋主橋段工程2/23開工，預計113年底完工通車。（圖／公路總局提供）

另外，淡江大橋及其連絡道路建設計畫也有重大進展，最艱難的主橋段工程在今年2月23日已經開工，預計於113年底完工通車。全線通車後將可縮短淡水、八里兩地產業活動及通勤距離，紓解淡水交通壅塞情形，並串聯北部濱海（含台北港特定區）及八里左岸遊憩活動，使觀光事業蓬勃發展。

公路總局也協助連江縣政府代辦連江縣南北竿跨海大橋興建工程的綜合規劃及環評作業，預計於108年5月31日上網公告、目標在110年12月底前完成建設計畫核定。

該計畫起點位於南竿島牛角尖與望牛山之間，終點迄於北竿尼姑山南側，海床深度約15~65公尺，橋梁長度約3,130公尺，主橋約1,200公尺採斜張橋型式（最大跨徑約600公尺），南北兩端以預力變斷面箱型梁引橋銜接，引橋總長度為1,930公尺，寬約23公尺，總工程經費約127.14億元，施工工期約6年。

南北竿跨海大橋完工後，計畫可以陸路運輸串聯南北竿、緊密結合南北竿之生活體系，促進觀光遊憩發展並可整合相關機場、港埠等建設資源，對於連江縣未來發展具有重大影響。