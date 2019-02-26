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機車考照明年大變革！全球首創實境影片考題　「遇險前」按下煞車才過關

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▲機車考照示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

▲機車考照將有大變革，全球首創機車危險感知實境影片考題，預計明年下半年上路。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

機車考照最快明年下半年將有大變革！有鑑於國內機車肇事率極高，公路總局繼加入圖像情境式考題後，再規劃推出「危險感知」實境影片考題，例如只要考生在模擬危險情境遇險前3~8秒沒按下煞車，就無法過關。公路總局指出，目前僅有英國、澳洲有針對汽車考照推出實境影像考題，機車實境影像考題將是全球首創。

機車考照5/1起筆試更好懂！新增情境式題目題庫大公開。（圖／公路總局提供）

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▲機車考照除了現行的圖像情境式考題外，明年下半年將加入「危險感知」影片考題。（圖／公路總局提供）

由於機車並未有駕訓班制度，為增加機車族考照上路後的危險防禦能力，公路總局規劃新增「危險感知」影片考題。公路總局監理組副組長魏武盛說，影片考題會模擬路上可能發生的危險情境，例如路口突有小孩衝出、前方突然變換車道等狀況。

▲三重橋,機車潮。（圖／記者黃克翔攝）新logo

▲為增加機車騎士的危險防禦能力，公路總局首創全球唯一危險感知情境考題。（圖／記者黃克翔攝）

因剎車緩衝時間至少要有3秒，考題可能規劃若考生沒在撞上前3至8秒按下煞車，就無法過關；但若亂按超過5次，也同樣算失敗。公路總局指出，目前已設計出20支危險感知影片，長度約30秒，包含市區、山區、白天、晚上等不同情境的實際道路發生的狀況，讓考生看影片時會感覺自己就是在路上騎車。預計明年下半年將錄出百支影片，希望藉此來補足考試臨場感不足的問題。

▲公路總局機車考照危險感知實境影片考題毛片。（影／公路總局提供）

公路總局局長陳彥伯說，目前這種實況影像考題僅有英國、澳洲用在汽車考照使用，考量到台灣機車族眾多，因此全球首創將應用在機車考照上，若成效良好，不排除擴及汽車考照。公路總局監理組組長林義勝補充說，目前考題要怎麼考還沒有確切定案，另外，現行機車考題共有50題，1題2分，未來若要加入實境影像考題，有可能是取代舊有考題或是新增加入，但這也涉及到配分問題，目前還得多加考量。

危險感知影片預計3月下旬會放上公路總局網站，開放民眾測試，測試後也會提供解答版影片，讓考生了解騎車遇險時在哪時做出反應才是正確。測試版也將填寫回饋，最快明年下半年正式納入機車考照題目中。另外，考題也可能會開放民眾錄影投稿，以豐富影片類型。

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