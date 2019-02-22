「Uber條款」讓租賃車業全怒了！轟交部淪計程車打手　嗆不撤回將抗爭

▲交通部預告修正Uber條款，引爆租賃車業怒火。（圖／資料照／記者周書羽攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」（Uber條款），內容限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定。對此，租賃車業者全怒了，大批交通部淪為計程車打手，朝令夕改修法圖利特定產業，同時也喊話將再次到交通部前抗議，要求撤回不公平、歧視的修法。

針對交通部預告修正Uber條款，中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會深夜發布新聞稿指出，不顧業者一再陳情、抗議，交通部在計程車脅迫下，預告修法。而這些規定正是去年11月15日全國小客車租賃上街抗爭，絕對不能接受的，但如今這些租賃業不能接受的規定，一字不改放入修法條文，讓全國小客車租賃業及代賃駕駛的怒火，不可遏止！

請繼續往下閱讀...

▲去年交通部擬祭出Uber條款時，當時小客車租賃業就集結赴交通部抗爭。（圖／資料照／記者周書羽攝）

▼小客車租賃業不滿交通部淪為計程車打手，要求撤回歧視的修法。（圖／資料照／記者季相儒攝）





公會表示，尤其在交通部還沒預告修法、還沒發新聞前，計程車業者己經人手一份，歡天喜地，幹掉了小客車租賃業代僱駕駛，要再次把資訊平台趕出台灣市場。「我們這些被修法的對象卻還蒙在鼓裏，向交通部查詢還被欺騙，沒有這回事」，真是受夠了這種為袒護計程車，可以完全不顧小客車租賃業合法權益的主管機關。



公會指出，從會議造假、修法完全漠視業者意見，到預告修法居然先給不是修法對象的計程車，交通部和公路總局還可以荒腔走板到什麼地步？這個國家到底出了什麼事？

▲租賃車業表示，若交通部不撤回Uber條款修法，將再次走上街頭抗爭。（圖／資料照／記者周書羽攝）



公會表示，小客車租賃業要再次到交通部前抗議，要求撤回這個不公平、歧視的修法，否則將再次走上街頭，讓政府知道，台灣汽車運輸業不是只有計程車，還有17萬輛租賃小客車背負數十萬家庭的生計。

小客車租賃業也將在22日下午1點召開「小客車租賃業暨代僱駕駛向全民請命」緊急記者會，希望外界能聽聽他們的心聲，為他們主持公道。

►►交通部預告修正「Uber條款」 禁Uber巡迴攬客、起租時數1小時起跳