就是在找你！7千車主還沒申請ABS、CBS機車補助　最多可領4000元

▲今年起，購買配有ABS或CBS新機車的車主，可領最多4000元補助。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

為兼顧民眾使用機車安全及購買負擔能力，交通部自108年1月1日起至109年12月31日止，提供補助給購買125CC以下配備有ABS或CBS新機車（含14.75馬力以下電動機車）的車主。截至2月25日止，公路總局已受理12,841件，發出約3562萬，但目前統計還有7000多車主尚未辦理申請。

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▲公路總局副局長許鉦漳。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局副局長許鉦漳表示，在108與109年度內完成新車領牌登記的首任自然人車主（不含機關、學校、團體、公司、行號、執行業務名義購買或申請登記者），配備ABS者每輛補助新台幣4,000元，配備CBS者每輛補助1,000元。以鼓勵民眾選購安全性高的機車產品，提高機車駕駛安全，進而降低交通事故傷亡率。

▲機車示意圖。（圖／記者游鎧丞攝）

截至2月25日止，公路監理機關已受理12,841件（ABS 7,594件，CBS 5,247件）申請，並均已在7日內電匯撥付車主帳戶。但據該局統計尚有7,000餘件符合補助資格者，尚未遞件申請。

公路總局提醒，已購買配備有ABS或CBS新機車且符合補助資格，但尚未申請民眾，儘速將金融機構存摺正面封面送交當初購車之機車業者協助送件，以利公路監理機關審核。