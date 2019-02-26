　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

就是在找你！7千車主還沒申請ABS、CBS機車補助　最多可領4000元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲三重橋,機車潮。（圖／記者黃克翔攝）新logo

▲今年起，購買配有ABS或CBS新機車的車主，可領最多4000元補助。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

為兼顧民眾使用機車安全及購買負擔能力，交通部自108年1月1日起至109年12月31日止，提供補助給購買125CC以下配備有ABS或CBS新機車（含14.75馬力以下電動機車）的車主。截至2月25日止，公路總局已受理12,841件，發出約3562萬，但目前統計還有7000多車主尚未辦理申請。

▲▼公路總局副局長許鉦漳。（圖／記者賴文萱攝）

請繼續往下閱讀...

▲公路總局副局長許鉦漳。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局副局長許鉦漳表示，在108與109年度內完成新車領牌登記的首任自然人車主（不含機關、學校、團體、公司、行號、執行業務名義購買或申請登記者），配備ABS者每輛補助新台幣4,000元，配備CBS者每輛補助1,000元。以鼓勵民眾選購安全性高的機車產品，提高機車駕駛安全，進而降低交通事故傷亡率。

76,800元爆表CP值驚艷上市　PGO BON 125 ABS Plus讓你省油又安全（圖／記者游鎧丞攝）

▲機車示意圖。（圖／記者游鎧丞攝）

截至2月25日止，公路監理機關已受理12,841件（ABS 7,594件，CBS 5,247件）申請，並均已在7日內電匯撥付車主帳戶。但據該局統計尚有7,000餘件符合補助資格者，尚未遞件申請。

公路總局提醒，已購買配備有ABS或CBS新機車且符合補助資格，但尚未申請民眾，儘速將金融機構存摺正面封面送交當初購車之機車業者協助送件，以利公路監理機關審核。

ET快訊
前女友約他上山「來點刺激的」　脫光綁樹上後…被打劫4.5萬
特斯拉又發爐！高速撞毀駕駛亡　拖吊後「2度自燃」...車廠回

關鍵字：ABS,CBS,機車補助,公路總局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／2月颱「蝴蝶」重回強颱還又增強！今年颱風季恐不妙？　彭啟明說話了

影／「蝴蝶」大爆發增強！創百年2月強颱首例　全台有雨、北北基續大雨特報

影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

250年唯一！元宵節遇年度最大滿月　各地賞月機率曝「23:54記得抬頭」

華航傳將砍「不賺錢航線」首波可能名單出爐　交通部回應了

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

快訊／機師罷工7天落幕！華航勞資談妥5訴求　工會：簽團協後結束罷工

121機師拿回檢定證！　華航估明天航班可望全部恢復正常

更新／機師罷工將宣告結束！　華航勞資「密室協商」訴求全達共識

華航勞資關鍵疲勞航班訴求談好了　工會再提「禁招外籍正機師」

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

走進大阪肯德基！男一見「邊緣神域」秒淚讚　網精闢2點：台灣不適合

批勞動節「特定勞工放假」是分化　全教總籲改全國放假一天

「窮人的高速公路」蓋近30年　西濱快今年底終於要全線通車

兒童節親子景點！「城南公主王子選拔」當小代言人、玩積木練腦力

盤商聯合壟斷「香蕉1公斤剩10元」！農糧署：移送公平會調查中

學徒怨「我受夠每天都在切菜」　師傅連問「14個會嗎」神打臉：超白目

「通靈少女」索菲亞直播玩《還願》　凌晨發文：有看到美心站那裡

就是在找你！7千車主還沒申請ABS、CBS機車補助　最多可領4000元

雲嘉南以南9測站爆空汙「紅害」　環保署：預估持續到228

刷「台灣Pay」買高鐵票省爆！百元回饋金限量送　4/14前都適用

沖繩現場／隊友喊打得好　王柏融不知道他們怎麼會說中文

比兩支iPhone疊起來還厚！勁量新手機配18000mAh電池待機達50天

被瞄一眼！晨運大叔揮拳狠踹「清潔阿姨被打趴在地」　網怒了

康康討欠10年的債　朋友哭訴「你不用利息」惹怒他　

台北寧夏夜市5大必吃美食　米其林指南也推薦！

ET行動法庭／我們去台灣結婚吧！亞洲首個同婚合法國家

國中女老師回家電梯突然卡住　「門縫夾紅色鈔票」留救命紙條

走進大阪肯德基！男一見「邊緣神域」秒淚讚　網精闢2點：台灣不適合

金正恩「越南取經」改變貧窮北韓？　彭博：鄰國都已轉型

金在奐現身挺「前隊長」尹智聖　台下粉絲嗆：來幹麻？快滾出去！

生活熱門新聞

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音..

南一中學生錄取最難進大學　獎學..

《還願》驚傳下架！赤燭包子回應..

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起..

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

住宅轉租新制6/1上路　電費、..

國小作業難倒家長　一條線神破解

《還願》頭七被下架！赤燭140..

退伍想進直銷買房　過世爸託夢4..

《還願》慈孤觀音引議　網：已招..

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」..

台攝影師拍紅鮭　奪國際賽首獎

《還願》破關　陳其邁讚：好鼻酸

《還願》最驚恐場景！網QQ：毛..

更多熱門

相關新聞

阿里山花季3/9登場　管制措施出爐

一年一度的阿里山花季將在3月9日起登場，持續至4月10日，為期33天，最美櫻王「染井吉野櫻」也預計於3月10日起盛開。為提高賞花品質，在花季期間將實施「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大措施，民眾上山賞花前得要看仔細。

竹北最美楓香大道　賞月神之蛾

交部祭Uber條款　讓租賃車業全怒了

華聞快遞／廣西北海市銀海區發生非洲豬瘟疫情

武陵櫻花季228連假「解除管制」

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

《還願》驚傳下架！赤燭包子回應了

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

羅志祥錄《娛百》地上撿到Bra！

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面