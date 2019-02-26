與星國2大超市簽約農產品上看3千萬元　韓：感謝肯給機會

▲韓國瑜與新加坡2大超市簽約。資料照。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、陳韻如／新加坡-台北連線報導

高雄市長韓國瑜上任後首度出訪，前往馬來西亞、新加坡兩國簽約，實踐他「要將高雄農產品賣出去」的諾言。25日韓國瑜順利拿下1億元的外銷訂單，26日也與新加坡2大平價超市新加坡全國職工總會平價合作社（NTUC FairPrice）與昇菘超市（Sheng Siong）簽下採購合約，外銷農產品金額上看3000萬元，韓國瑜致詞時表示，非常感謝新加坡給他機會。

26日上午韓國瑜現身新加坡全國職工總會平價合作社（NTUC FairPrice），簽下為期3年的採購合約，預估金額高達3000萬元。據了解，該超市官股過半，且總裁為新加坡國會議員，此次簽約也因此備受新加坡媒體關注。

▲ 韓國瑜積極外銷高雄農產 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜致詞表示，高雄是台灣發展最具潛力的城市，而此次行程最大的目的是為了幫農漁民找到訂單及尋求更好的生活，對他來說非常有意義，也非常感謝新加坡願意給他機會。韓國瑜要大家持續關注高雄這個「重新甦醒的巨人」，並承諾將會外銷最好的產品，讓新加坡感受到品質保證及價格公道合理，他還霸氣表示，他對高雄深具信心，未來的高雄一定會成為全台最受矚目的城市。

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