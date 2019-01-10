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1500萬麥拉倫撞爛車頭右輪噴飛　網：維修費幾百萬跑不掉

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▲千萬超跑自撞車禍。（圖／記者陳崑福攝）

▲千萬超跑自撞車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

地方中心／屏東報導

屏東縣9日晚間發生一起超跑自撞事故，22時許，一輛千萬麥拉倫跑車行經海豐外環道時，突然失控撞向路中分隔島，跑車車頭幾乎全毀零件四散，車禍現場一片狼藉，50多歲宋姓駕駛多處擦挫傷，意識清楚，警消獲報趕抵現場立即將他送醫救治。

▲千萬超跑自撞車禍。（圖／記者陳崑福攝）

▲超跑車頭幾乎全毀，現場零件四散。（圖／記者陳崑福翻攝）

這起事故發生在屏東市海豐外環道與海豐街18巷口，宋姓駕駛駕著一輛市價高達1500萬元的赭紅色麥拉倫跑車，疑似因車速過快失控，右前輪撞擊路中分隔島，造成車身右側嚴重毀損，零件四散在路面，甚至連右前輪都整個斷落，險見撞擊力道極猛。

▲千萬超跑自撞車禍。（圖／記者陳崑福攝）

▲千萬超跑自撞車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方獲報後趕抵現場，將受傷的駕駛送醫，所幸他僅有身體擦挫傷，意識清楚沒有生命危險。初步調查，駕駛並無酒精反應，根據路面痕跡發現剎車距離短，駕駛疑似路況不熟，再加上車速過快才會釀禍。

▲千萬超跑自撞車禍。（圖／記者陳崑福攝）

▲警方研判駕駛疑似路況不熟才會釀禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，國內知名的珠寶商斐儷小開、也是藝人郁芳老公陳昱羲也曾駕著同款超跑在深坑山區發生事故，而這起事故發生後，有網友將照片PO上臉書社團《屏東人屏東事》，立刻引起網友討論，紛紛留言，「說好的測速照相減低事故率呢？」、「這維修幾百萬跑不掉」、「九點多才看它從中正路開過」、「當時只知它油門一直踩踩踩，覺得吵」。

▲千萬超跑自撞車禍。（圖／記者陳崑福攝）

▲車禍撞擊力道猛烈，右前輪斷落。（圖／記者陳崑福翻攝）

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關鍵字：千萬超跑,麥拉倫,自撞,車禍

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