偷6神像賤賣2千　警搖頭：半夜睡得著？...6小時落網

▲林男缺錢花用竟將歪腦筋動到神明身上。（圖／記者吳奕靖翻攝）



地方中心／高雄報導

缺錢花用，竟幹在太歲上動土，高雄一名李姓男子9日凌晨趁著夜深人靜時，竟跑到三民區一座宮廟內竊走價值6千元的6尊神像，事後竟已2千元賤賣到台中。廟方發現後立即報警，警方及時趕到物流中心將贓物攔截，全案只花不到6小時就破案，警方直呼「冥冥中註定」。

高雄市三民派出所9日上午接獲報案，一座宮廟的廟公發現擺放在拱門旁的五營廟鎖頭遭破壞，裡面所祭拜的6尊神像不翼而飛，因為神尊遭竊是相當不敬的事，嚇得廟公趕緊報警。警方獲報調閱監視器，發現一名林姓男子涉有重嫌，經掌握行蹤後，立即前往林男租屋處逮人。

▲警方調閱監視器循線逮人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

當時警方一到林男住處，就碰巧遇到他準備外出，便立即上前攔查，並拿出監視器影像。林男見到罪證確鑿，立即坦承犯案，還向警方表示，神尊已經被他以2千元的價格，拿到郵局宅配賤賣到台中。

▲警方到場碰巧遇到林男準備外出，立即向前攔查。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方知悉後，立即帶著林男前往郵件中心攔截贓物，最後靠著行員的協助下，及時取回林男竊取的6尊神像，並將神像完好無缺的送回宮廟，也讓廟宮高興的頻頻向警方彎腰道謝。

▲警方及時攔截贓物，並完好無缺的送回宮廟。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，林男對於宮廟的地緣頗為熟悉，卻因為缺錢花用，將歪腦筋動到神尊上，挑好時機後，趁著半夜四下無人撬開安全鎖，成功竊取六尊神像，最後竟還賤賣到台中。警方事後聽了直搖頭，向林嫌表示「是哪來的勇氣？不怕晚上睡覺睡不好？」

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