卡韓證據曝光？　李正皓舉「這張照」諷：是豬隊友無誤！

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

突發中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後，積極實踐選前諾言「拚經濟」，24日首度造訪星馬，原定晚間將與吉隆坡市長會面，席間卻沒有任何大馬的官方代表出席，部分輿論質疑，韓國瑜此趟出行，許多行程臨時喊卡，是受到蔡英文政府打壓之故。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓指出，一張在臉書粉絲專頁上的照片「透露出民進黨卡韓的證據！」

李正皓25日晚間在臉書上發文指出，針對韓國瑜出訪受阻，外界輿論普遍有兩種推測，其一為大陸打壓，另一則是民進黨打壓。他認為，先省略大陸有沒有打壓韓國瑜的動機與可能，「光是這張由綠營豬隊友粉絲團貼出來的照片就可排除大陸打壓韓國瑜出訪的可能」。

李正皓認為，連前高雄市長陳菊這種綠到發光的台獨政治人物，2013年出訪時，對岸都沒有採取外交手段封殺打壓了，如今對岸又怎麼可能突然腦袋抽風，跑來打壓藍營的當紅炸子雞韓國瑜？

▲《打馬悍將粉絲團》日前上傳一張前高雄市長陳菊與現任高雄市長韓國瑜對比照。（圖／翻攝自打馬悍將粉絲團臉書粉絲專頁）

「真的是豬隊友無誤！」他感嘆地說道，這張綠營粉專的貼圖，雖然本意是要捧菊貶韓，但事實上卻間接證明了民進黨打壓韓國瑜出訪的事實。

此外，李正皓指出，這張照片也突顯出過往國民黨執政，遇到要一致對外的外交狀況時，即便與民進黨是競爭關係，「也不會沒品到在對方出訪時，趁機扯對方後腿」。當年的陳菊一樣順利出訪、一樣見到想見的人，外交部從中只有配合，沒有干擾，藍綠之間氣度的差異，高下立判。

他也在留言處分享新聞補充，「不過，一名馬來西亞的台商也指出，原先韓國瑜要來，大馬的台商都很興奮，但外交部和國內長官特別轉告『要正常接機、招待，民進黨不分藍綠』，因此才轉為低調」。

▲李正皓在臉書上PO文，直指《打馬悍將粉絲團》上傳的這張照片是「卡韓證據」。（圖／翻攝自國民黨草協聯盟發起人李正皓臉書）