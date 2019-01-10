「沙發馬鈴薯」保母巴頭捏肉　男童母欲和解她竟回：我沒空！

地方中心／新北報導

新北市爆發托嬰中心虐童案件，讓許多家長心驚驚。10日中午有位媽媽在臉書《爆料公社》PO出影片並寫道，她因每天上班前要將兒子托給到家保母時，兒子總會抗拒哭鬧，讓她懷疑兒子遭到虐待。於是在家中加裝監視器，沒想到竟發現保母不但沒有照顧兒子，只會癱在沙發上滑手機看電視，還動手巴兒子頭及捏兒子腰肉。最後這位媽媽忍無可忍通報社會局吊銷保母執照，至今卻未得到保母一句道歉，讓她感到相當悲憤也無奈。

▲保母化身沙發馬鈴薯虐打男童。（圖／翻攝爆料公社）

這位媽媽在文章中提到，她因為上班無法照顧兒子，於是聘請保母到家托育。不料半年過後，兒子總會在半夜驚醒，在她準備出門時也會哭鬧，甚至哭喊肚子痛，另外她也發現兒子身上有不明傷痕，讓她懷疑兒子遭到保母虐打，於是在家中裝上監視器，沒想到竟拍到驚人畫面。

▲保母無故捏男童腰肉，痛得他大哭。（圖／翻攝爆料公社）

在媽媽PO出的影片中可以看到，保母在家中化身「沙發馬鈴薯」不但沒有照料孩子，而是翹著腳看電視、滑手機，甚至無故拿塑膠收納盒巴小孩頭及捏腰肉，讓她氣的通報社會局，最後保母被吊銷執照。事後，這位媽媽想與保母談和解，但卻得到保母一句「我沒空」便開始遊山玩水，事發至今，保母一句道歉也沒有，讓媽媽心寒喊「我一直在等一個『正義』」。

▲保母至今一句道歉也沒有。（圖／翻攝爆料公社）

文章一出得到許多網友回應，並怒喊「揭露他！」、「垃圾保母！」、「怕什麼！？就是要讓這種虐待小孩的人受法律制裁！！要讓大家知道才不會又有小孩收到傷害！！」