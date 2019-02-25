韓流旋風成星馬政治借鏡　韓國瑜建議：絕對要苦民所苦！

▲韓國瑜首次出訪馬來西亞。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後首度出訪，前往馬來西亞、新加坡兩國簽約，已拿下1億元的外銷訂單，實踐了他「要將高雄農產品賣出去」的諾言。此外，面對媒體詢問如何製造韓流旋風，韓國瑜則建議馬國從政人員「要苦民所苦，絕對不能脫離基層」。

▲韓國瑜首次出訪馬來西亞。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜出訪星馬風波不斷，但對於他所掀起的韓流卻是受到當地從政人員及媒體高度關注，希望他能給出一些建議。對此，韓國瑜則表示，有句話叫「360行，行行出狀元」，政治也是這其中的一行，然而政治人物應該要思考該為人民做些什麼，這是相當嚴肅且挑戰非常巨大的任務，剩下的359行也會因此對政治人物做出評斷。

▲ 韓國瑜給星馬從政人士建議「要苦民所苦」。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜認為，政治人物要苦民所苦，絕對不能脫離基層，一旦手中握有權力，還能夠一心一意幫民眾做事，這樣的政黨跟政治人物才會受到民眾歡迎；若是只想製造仇恨，或是從中獲利而不切實際的人，也極有可能被人民所淘汰。

另外，韓國瑜提到，希望未來台灣的農、水、文創、甚至是工業產品都能夠借重馬來西亞清真認證的平台，他認為這個平台中有非常大的採購機會，其中的商機能為高雄，甚至是台灣帶來很多的機會。

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