元宵看不到高雄「金銀河」燈會　韓國瑜：是燈會接龍也是種創意

▲元宵看不到高雄燈會惹眾怒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市日前確定將原訂在高雄港2-10號碼頭棧庫群舉辦的高雄燈會移至愛河舉行，並改名為「金銀河」引起熱議，10日又傳出燈會展期將縮短，也就是說元宵節當天將會沒有燈會，讓網友十分傻眼。對此高雄市長韓國瑜回應「這是燈會接龍的構思，也是種創意」。

臉書粉絲專頁《高雄點Kaohsiung.》10日發文指出，市府考量愛河觀光產業鍊將高雄燈會移回愛河，並改名為"金銀河"，另外還將活動日期從原本的16天縮短為9天，僅到農曆元月13日，距離元宵節還有2天，並問道「沒到元宵還叫燈會？」

文章一出也引來網友熱議，紛紛留言「草包沒有極限、元宵沒有燈會」、「要大家都來去逛屏東台灣燈會的意思？」、「現在市府真的讓人摸不著頭緒」

對此，高雄市觀光局長潘恆旭回應，這是因為高雄將與佛光山及屏東聯合打造南方3大燈會，從大年初一開始由佛光山揭開序幕，一直到最後的屏東燈會，考量到人潮疏散以及民眾住宿問題，才決定縮短展期。

▲潘恆旭回應「這是人潮疏散考量」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長韓國瑜則是回應，原始的想法是要讓燈會接龍，藉此營造整個南台灣農曆春節歡樂的氣氛，但因為是新的構思，所以造成大家議論紛紛，如果換另一個角度想，這也是一種創意， 他表示，最後的決定還會再與潘恆旭做進一步討論。

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