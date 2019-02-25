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永和服飾店竟是詐諞洗錢中心　老闆娘1年撈2400萬

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▲▼錡姓老闆娘在永和區溪洲市場開服飾店，竟淪為詐騙集團洗錢中心，1年大賺黑心錢2400萬 。（圖／記者陳以昇攝）

▲錡姓老闆娘在永和區溪洲市場開服飾店，竟淪為詐騙集團洗錢中心，1年大賺黑心錢2400萬 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區溪洲市場旁的一家服飾店，老闆娘長期向中國批發衣服販售，背地裡卻是幫詐騙集團洗錢，不法獲利高達2千4百多萬，警方日前接獲密報，循線調查並逮補老闆娘等4人，現場查獲現金134萬元及中國提款卡等贓物，依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦，並追查幕後詐騙集團。

▼錡姓老闆娘在永和區溪洲市場開服飾店，竟淪為詐騙集團洗錢中心，1年大賺黑心錢2400萬，現場起獲大批現金、中國提款卡等物。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼錡姓老闆娘在永和區溪洲市場開服飾店，竟淪為詐騙集團洗錢中心，1年大賺黑心錢2400萬 。（圖／記者陳以昇攝）

錡姓老闆娘（52歲）在新北市永和區溪洲市場旁，開設服飾店5年多，1年前與一名從事冷氣維修的黃姓男子（43歲）交往成為男女朋友；黃男得知錡女都會不定時到中國批發衣服，與中國銀行往來密切，擁有多個帳戶，於是介紹從事詐騙集團的兒子給她認識。

黃男父子以金錢利誘錡女，要她幫助詐騙集團洗錢，將在中國詐騙所得的人民幣扣除佣金後轉匯回台，錡女受不了誘惑，1年多來幫黃男父子洗錢賺取佣金，不法所得高達2千4百多萬元。日前永和警分局調查詐騙集團時，鎖定一名黃姓詐欺犯（20歲），調查得知他長期與錡女永和區服飾店有大量金錢往來，於是開始展開追查。

警方表示，1月底間掌握所有錡女相關犯罪事證後，到服飾店進行搜索，逮補老闆娘錡女、黃姓男子等4人，查扣新台幣134萬元、人民幣1256元、點鈔機、中國銀行提款卡12張等贓證物；錡女向警方辯稱不知道這些人民幣是詐騙所得，推責說是黃男兒子賣給她便宜人民幣，訊後仍依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，並擴大追查幕後的詐騙集團。

▲▼錡姓老闆娘在永和區溪洲市場開服飾店，竟淪為詐騙集團洗錢中心，1年大賺黑心錢2400萬 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼錡姓老闆娘在永和區溪洲市場開服飾店，竟淪為詐騙集團洗錢中心，1年大賺黑心錢2400萬 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼錡姓老闆娘在永和區溪洲市場開服飾店，竟淪為詐騙集團洗錢中心，1年大賺黑心錢2400萬 。（圖／記者陳以昇攝）

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關鍵字：溪洲市場,服飾店,詐騙集團,洗錢

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