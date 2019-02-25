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慶富另涉基隆海生館9.5億聯貸　檢調「接人」董座交保秒被帶回

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▲▼黃國昌痛批陳慶男。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲黃國昌發文痛批慶陽企業根本是空殼公司。（圖／翻攝黃國昌臉書）

地方中心／高雄報導

慶富造船集團董事長陳慶男涉嫌詐貸63億，因籌不出法院裁定的5200萬元加保金，2018年6月遭到羈押至今9個月，，由於即將羈押期滿，經過院方同意後，加保金改為3200萬元，25日即將釋放他，但下一秒又遭到高雄地檢指揮調查局南機站針對慶富集團承包的基隆海洋生態展示館弊案。

▲陳慶男超過規定時間九分鐘後才現身派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲法院裁定加保金維持3200萬元，25日將釋放陳慶男。圖為資料照。（圖／記者吳奕靖攝）

慶富子公司慶陽企業得標經營的基隆海生館，但目前工程進度停滯中，立委黃國昌18日在臉書痛批慶陽公司根本是無任何實績的空殼公司，但卻與海科館簽約、順利取得BOT權利與地上權，並在2013年10月取得土地銀行9.5億元聯貸，黃國昌痛罵「陳慶男從公股銀行搬走了超過5億元，留下了連一根柱子都沒有擺爛工地」，案情爆發後，高雄地檢署已介入調查中。

然而，陳慶男因即將羈押期滿，在經過高雄地院同意後，將原先裁定的5200萬元加保金改為3200萬元，並在25日上午將他釋放。不過隨後又遭到高雄地檢署指揮調查局南機站，將他帶回調查慶富集團承包的基隆海洋生態展示館弊案。

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關鍵字：慶富案,陳慶男,基隆海生館

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