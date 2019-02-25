晚宴等不到吉隆坡市長！又被2議員放鴿子　韓國瑜嘆：尊重對方決定

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高雄市長韓國瑜24日出發前往馬來西亞，並在同日下午1點半抵達吉隆坡，沒想到卻傳出原本安排好要在晚宴與吉隆坡市長會面，結果竟然沒有任何大馬的官方代表出席，再次讓「打壓說」受到討論。對此，韓國瑜本人則回應，會尊重對方的決定。此外，他也提到25日下午將會去看賽馬場。





▲韓國瑜表示，完全尊重對方決定。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜24日在晚宴上時，沒有見到任何一名大馬官員，而有台商透露，有可能是因為此行太過高調，導致消息提早曝光，才會緊急喊卡。此外，韓國瑜25日早上本來預計與2名大馬國會議員共進早餐，但卻又傳出因為現場媒體太多，2名議員最後也沒有出現。對此，韓國瑜表示，「其實非常的可惜，這對高雄市非常重要，只要能行銷高雄，我們都樂意去做，行程調整跟改變並不是我們想要的，但對方如果有這樣的考量，我們完全尊重。」

雖然外界對於韓國瑜的評價褒貶不一，但他24日抵達大馬就替高雄市農會拿下1億元的訂單，後續還會與新加坡通商，簽訂3到4年的穩定合約，對高雄的農漁產品外銷有很大的意義；他表示，此次銷貨不會涉及對大陸市場關係，也不牽涉一帶一路，「高雄就是最單純的供貨，就是賣貨、交朋友、幫助農漁業！」

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