老師滑手機救生員聊天　男童泳池溺水8分鐘無人救成植物人

▲鄭姓男童到游池溺水，8分鐘無人救，送醫成植物人。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦后里游泳池鄭姓男童溺斃案，台中地檢署25日偵結。檢方認為，鄭童在泳池越界至深達160公分水域溺水，帶隊的張姓班主任、陳姓導師竟在滑手機，在場4名救生員疏於注意，導致發現太慢，送醫急救後仍變成植物人，連同王姓游泳池主任都有明顯疏失，依業務過失重傷害罪嫌起訴7人。

▲檢察官認為帶隊老師及游泳池業者、救生員有明顯過失，依法起訴。（圖／翻攝臉書）

起訴書指出，12歲鄭姓男童2017年7月某日，參加補習班舉行的游泳戶外教學活動，由39歲補習班主任張女、40歲班導師陳女帶隊前往公立后里區游泳池玩水。經營業者在泳池前段135公分至148公分深區域堆置50公分高、長約16公尺的藍色長板等，並以浮繩圈區隔出練習區，供小朋友在裏頭玩耍。

豈知，鄭童在1個多小時後，自己拉高浮繩跨越至深水區，他因腳踩空在水裡激烈掙扎，又是舉手又是抬頭呼吸，過程中均無人發現，隨後沉入水中。8分鐘後，有同學發現鄭童，立刻叫救生員，但蔡姓救生員竟不知事態嚴重，先請同學幫忙拉他，過了48秒後發現不對，才趕快下水救人，經人工呼吸並送醫急救雖然沒死，但已成植物人。

檢方調查，鄭童溺水後8分鐘，張女及陳女只顧著滑手機，劉姓、蔡姓救生員也顧著聊天未發現。學童發現有異時，蔡男還不當一回事，隔48秒才下水救人。游泳池依規定須配置4名救生員，卻採走動式看顧，未規劃分配負責區域，其中陳姓救生員還被叫去修馬桶，不在現場。

鄭童父親泣訴，他看監視器畫面，帶隊老師只顧著低頭滑手機，兒子無力掙扎時，劉姓、蔡姓2名救生員在附近短暫對談也未發現，最後經同學報告，救生員還慢速前進毫無救生意識。他在活動時曾前往游池察看，特別提醒老師要注意孩童安全才離開，但其中1名老師還塞著耳機，聽不到他說話，讓他十分憤怒。



檢察官認為，游泳池業者把救生員叫去修馬桶，現場救生員也未以掃視方式注意全場安全，未以專業注意義務態度從事救生工作。2名老師帶領14名孩童到泳池，也不符合游池公告未滿12歲孩童進入泳池，監護人需以1:3的人力陪同，明顯有疏失，將老師和救生員等7人全起訴。

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