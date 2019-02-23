桃園虎頭山3條親山步道工程開工　提供市民親近山林和自然

▲桃園虎頭山3條親山步道工程開工。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「虎頭山風景特定區」23日舉行3條淺山步道環境改善工程動工，市長鄭文燦指出，今天開工的工程包括水汴頭步道、太極宮步道、三元步道及森綠花園等項目，工程總經費約2,866萬元，預計今年8月完工，完工後，市民朋友將可透過騎單車或步行等方式，更親近山林、貼近自然。

鄭文燦表示，虎頭山於民國55年啟用，桃園升格後，市府將其劃設為風景特定區，面積約720公頃，並以都會生態公園為發展方向，採不興建過多水泥建物方式，規劃6條步道，其中3條已完工。今天開工的3條親山步道包括：從汴洲公園起銜接成功路三段（桃11線鄉道）的水汴頭步道、自太極宮銜接成功路三段的太極宮步道，以及從忠義公園銜接虎頭山環保公園的三元步道，並設置森綠花園等設施，完工後將提供市民朋友更多遊憩去處。

▲▼桃園虎頭山3條親山步道工程開工。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦說，虎頭山具有松鼠、藍鵲及蝴蝶等特色生物，以及植物、鳥類等豐富生態，曾於去（2018）年榮獲「第六屆國家環境教育獎－機關（構）組優等獎」；另「奧爾森林學堂-虎頭山公園樹屋群」也曾榮獲「2015國家卓越建設獎─最佳環境文化類特別獎」；虎頭山全齡友善步道也曾榮獲「2017國家卓越建設獎─最佳環境文化類金質獎」，是桃園的優質環境教育場所之一。