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訪美為2020鋪路？　鄭文燦：上次訪問完我還是選市長

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▲蔡英文尋求連任，鄭文燦表示，民進黨內多數支持。（圖／ET資料照）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／ET資料照）

政治中心／綜合報導

桃園市長鄭文燦預計三月訪問美國，因時機點敏感，被外界解讀是否在為2020總統鋪路。鄭文燦解釋，此次行程早在連任之前就敲定，因與選舉及議會撞期才會延宕至今，對於此種說法不置可否。

鄭文燦此行訪美主要造訪洛杉磯、華府與紐約等城市，定位為「城市交流學習之旅」，亦將受僑界之邀進行演講。鄭文燦表示，原本安排在去年造訪美國，剛好遇到選舉所以沒有辦法安排出時間，才會敲定3月出發，屆時將到洛杉磯、華府與紐約進行交流，也會參加僑界活動及拜訪智庫等相關部門。

至於時間點搶在台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜訪美之前，是否有互別苗頭之意，鄭文燦則強調「與柯市長、韓市長訪美沒有關係，不只我，包括其他市長都有」。

有記者問到此行是否替總統蔡英文在正式訪美前提早做安排？鄭文燦則回應，總統訪美牽涉到總統府與外交部的安排，這他不清楚。此行一方面要促進城市外交，二方面也是一個學習之旅，他也希望藉此加強與美國之間的聯繫。

此外，也有外界解讀鄭文燦於此時訪美，是否代表對政治路更上一層樓？針對此說法，鄭文燦則說，自己在兩年前也曾經訪美，強調「訪美完我還是選市長」，對此不置可否。

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關鍵字：鄭文燦,訪美,蔡英文,2020總統大選

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