蔡英文脆上海巡！蕭美琴撒嬌舞影片「留言3字」震驚全網：您也知道

▲前總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

前總統蔡英文卸任後持續活躍於社群平台，時常現身網友貼文留言，親民互動引發關注。日前她再度被發現在Threads「海巡」，並現身副總統蕭美琴分享的影片留言，短短三字驚呆百萬網友，吸引許多人朝聖，「總統退休後變活網總統」、「誰懂在這篇看到蔡英文留這句的衝擊感」。

蔡英文海巡Threads留言「留友看」 萬人朝聖



副總統蕭美琴15日在總統府接見參與「百億海外圓夢基金計畫」的青年，除了分享海外經驗，並在青年們示範下學習流行拍照姿勢，還對著鏡頭跳起南韓近期流行的「撒嬌舞」。影片上傳後迅速累積超過百萬觀看，有趣的是，蔡英文也現身留言區，短短留下三字「留友看」，立刻成為焦點。

蔡英文的留言曝光後，吸引大量網友朝聖，看到前總統使用年輕世代流行用語相當有衝擊感，留言按讚數比原文還要多，「小英妳是退休之後每天在滑脆嗎」、「不可能您也用這個說法欸，我要笑死」、「這部影片有趣程度100%，蔡英文總統級留友看，搞笑程度1000000000%」、「哪個國家的前元首像我們家一樣啦，愛死了」、「我以為又是誰留言這個，結果這人物不得了」、「小英跟我一樣用脆學中文流行語」。

蔡英文多次被捕捉「海巡」社群



不僅如此，Threads官方小編稍早發文詢問「如果是在2016年，你會在Threads上發什麼內容？」蔡英文回應「十年前的今天，也就是2016年，我當選了中華民國總統」，貼文發布後不到1小時即吸引上萬人按讚。另有網友提問若不考慮金錢最想做什麼，也釣出她幽默回應「沒人考慮做總統嗎？」

蔡英文的幽默回應，再度引起網友討論，「我好好奇現在蔡總統的帳號到底是本人在使用，還是有小編? 」「小英總統現在的生活，真的很Chill餒」、「小英整個一直在海巡欸」、「妳是我這輩子最愛的台灣總統，謝謝你那黃金8年」、「不愧是曾經的三軍總司令，海巡的技能也是頂級的」。