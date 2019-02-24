甜美女駕駛「神級安全氣囊」太犯規！老司機開門...更邪惡視角出土暴動了

▲傲人胸器特別亮眼。（圖／翻攝自parkssunwoo IG）

網搜小組／綜合報導

許多男生對大奶妹難以抵抗，看到渾圓飽滿的「胸器」，便燃起征服慾望。一名網友昨日在PTT分享照片，只見女駕駛露出迷人甜笑，不過往下一瞥更震撼，她胸前巨大的「安全氣囊」瞬間拉走大票鄉民目光。

網友在批踢踢表特版以「司機」為題，分享大奶正妹，從照片中可見，妹子坐在駕駛座上，對著鏡頭放電燦笑，原本胸前的渾圓已經很驚人了，在安全帶的突顯之下，更有種衝擊的視覺效果。

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▲▼笑容也好有氣質喔。（圖／翻攝自parkssunwoo IG）

一票老司機看到，難掩興奮之情，紛紛熱烈回應「該上車了」、「優質駕駛安全宣導」、「我想上車」、「自帶安全氣囊」、「我是個簡單的男人」、「應該是真奶，垂垂美美南半球，超讚」、「她有三顆頭啊」、「這有厲害」。

其實，照片中的正妹是來自南韓的朴善宇（박선우），IG擁有超過4.2萬人追蹤，算是小有名氣，除了一頭飄逸長髮、甜美臉蛋、及傲人身材外，她也散發出某種氣質美。

其中，有一張俯拍的超邪惡視角，也被網友挖出，穿上運動吊嘎的她，白皙南半球若隱若現，而紮起的高馬尾，更有清純活力的感覺，讓不少鄉民凍未條。

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▼第一張...太惹火了。（圖／翻攝自parkssunwoo IG）