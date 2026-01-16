不除草更賺錢！他靠「草生栽培」產量噴發30%　更成了氣候救星

▲「土壤碳匯」為氣候解方關鍵之一，台灣農業正式跨出制度化的一步。（圖／新生永續顧問提供）

生活中心／綜合報導

在氣候變遷衝擊日益明顯的當下，「永續」不再只是口號，而是各國積極投入的行動方向。其中，能讓土地把二氧化碳「存」起來的「土壤碳匯」，被視為農業對抗氣候變遷的重要解方之一。如今，台灣農業也正式跨出關鍵一步。

由新生永續顧問股份公司提出的《以草生栽培法提升有機友善茶園土壤碳匯》方法，已於2025年11月26日通過環境部審定並正式公告，成為台灣第一套專為有機與友善茶園設計、且以實際量測為基礎的農業碳匯制度。新生永續顧問總經理劉承哲指出，這代表未來茶園不只生產茶葉，也能成為「吸碳的土地」，為減緩氣候變遷盡一份心力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

四大特色上路 小農也能參與減碳

相較過去門檻較高的制度，這套新方法特別貼近台灣茶農現況，為小農量身打造。制度鎖定有機與友善茶園，依《有機農業促進法》管理，農法一致、流程簡化；減碳成效不再靠推算，而是直接進行土壤採樣，每五年量測一次，以實際數據說話。最小參與面積僅0.1公頃，小農可合併申請，非常適合合作社或產地聯盟，同時以土壤有機碳增減作為核心指標，計算方式清楚、成果可被查驗，提升制度公信力。

▲溫室氣體減量方法學《以草生栽培法提升有機友善茶園土壤碳匯》已通過環境部審定。（圖／新生永續顧問提供）

不除草反而增產 茶園變身吸碳幫手

這套方法的基礎，來自新生永續顧問在拉拉山茶園超過十年的實務經驗。透過「不除草、不施肥、不灌溉」的草生栽培方式，讓地表植被自然生長、維持生態平衡。結果不但沒有減產，八年下來茶葉總產量反而增加約三成，且年年成長。

相較傳統化學除草或全面清除雜草，草生栽培可避免土壤裸露、養分流失，同時提升土地儲碳能力。研究也顯示，在良好管理下，每公頃茶園每年平均可增加約0.5公噸的土壤有機碳，讓原本被視為碳排來源的茶園，轉型為「吸碳幫手」。

▲拉拉山茶園不除草、不施肥、不灌溉，維持生態平且產量成長。（圖／新生永續顧問提供）

企業加入助攻 永續農業加速擴散

隨著制度上路，企業也開始加入支持行列。國泰人壽與新生永續顧問合作，協助坪林茶農導入草生栽培，並建立土壤碳匯與保水率等指標，成果透過永續茶品牌「Talent Green」呈現，讓消費者在日常消費中也能支持友善土地的農業。

此外，草生栽培技術也擴及其他作物，包含與台灣拜耳合作種植草莓，以及與長榮航空攜手推動屏東有機果園轉型，不僅提升作物存活率，也協助農場朝國際永續標準邁進。

▲坪林茶區的ESG成果，以永續茶《Talent Green》呈現。（圖／新生永續顧問提供）

一塊茶園，也能成為氣候行動的一環

目前，這套方法已正式開放使用，企業、地方政府及農民團體皆可依規定申請自願減量專案，將茶園納入碳管理體系。新生永續顧問強調，真正的永續不只是理念，而是能用科學與數據證明土地變健康、農民也受益。