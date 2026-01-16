台版侏儸紀世界回來了！百果山探索樂園全新開幕　民眾嫌票價貴

▲百果山親子探索樂園今日重新開幕。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

被稱為全台首座「台版侏儸紀世界」的彰化百果山親子探索樂園，歷經一年歇業整修，今(16日)以12項全新設施強勢回歸，不過，開幕首日票價就讓遊客炸鍋！許多遊客質疑園區未發行套票，遊樂設施單價落在150至200元之間，直呼「太貴了」。園方承諾將研議改進票價方案，因應遊客需求。

▲百果山親子探索樂園重新開幕。（圖／翻攝自百果山探索樂園）

荒廢20年後重生 曾是回憶殺地標

位於員林的百果山樂園，過去荒廢近20年，直到2016年才由業者斥資6000萬元，打造佔地8000坪的恐龍主題樂園。園內設置40隻大型仿真恐龍，穿梭於林間，不僅會動、會叫，更以逼真細節著稱，成為親子遊客的熱門去處。然而，樂園於2024年因合約問題暫停營業，讓許多家庭直呼可惜。如今經過一年優化調整，終於升級以新面貌回歸，期待再創觀光熱潮。

▲百果山親子探索樂園重新開幕增加碰碰車。（圖／翻攝自百果山探索樂園）

公私協力 盼帶動地方發展

員林市公所一直將百果山風景區視為觀光行銷主力，此次重新啟動土地委外經營，並由原經營團隊積極爭取，展現公私協力推動地方產業的決心。市公所表示，樂園重生不僅活化土地，更期待帶動周邊風景區發展，為員林注入全新觀光動能。

全新設施亮相沉浸體驗再升級

重新開幕的探索樂園，除了保留經典恐龍場景，更加入多項創新設施，包括長達70公尺的彩虹滑道，刺激的高空漂漂河、叢林探險車等12項全新遊樂項目，滿足不同年齡層需求。此外，園區還設置親子友善的「小農夫館」室內遊戲空間，並提升科技恐龍的動作與音效細節，讓遊客享受沉浸式的森林冒險體驗。

▲百果山親子探索樂園增設彩虹滑道。（圖／翻攝自百果山探索樂園）

不過票價卻成為爭議焦點，除了入園票100元外，叢林探險區漂漂河要價200元，其餘各項遊戲於100元至150元，有遊客認為太貴，不過也有人認為票價可接受，園方表示，對於是否發行套票，將再研議改進。

新春成走春亮點 業者盼創雙贏

隨著農曆春節即將到來，百果山探索樂園的重啟，可望成為國旅走春熱門選擇。業者期盼透過設施升級與主題特色，重新吸引親子客群，活絡地方經濟。儘管開幕初期票價引發討論，園方已釋出善意，強調會持續收集意見、研議方案，致力讓這座承載無數回憶的樂園，成為兼顧體驗與合理消費的觀光勝地。

▲百果山親子探索樂園增設遊戲。（圖／翻攝自百果山探索樂園）