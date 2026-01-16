高雄人氣小吃「被留1星」進店沒人招呼！老闆反擊：是你闖空門

▲店家出面解釋。（圖／翻攝自店家IG）



記者施怡妏／綜合報導

一位網友在Google Maps評論區留下1星，抱怨餐廳不接受訂位，直接前往用餐，卻發現店內無人、廚房無聲，「都沒人招呼，到底有沒有營業？」對此，老闆出面說明來龍去脈，當天員工全體參加同仁的喪禮，IG、FB都有公告店休，「大門關起，被你直接打開闖空門，我們都沒那麼生氣了」。

同仁過世「全體員工奔喪」 IG、FB皆有公告店休



[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄人氣小吃「大骨麵DaGoodMan-好男人系列」在Threads發文，貼出顧客在Google Maps留下的一星評論，「大門可進卻沒人招呼，廚房也不見熱氣，是怎樣？到底開不開店啊？」

店家還原真相「我們也很無奈」：希望多點尊重



老闆說明，當日因同仁過世，全體員工前往參加喪禮，「夥伴為我們盡心盡力，我們去送他最後一程，應該不為過吧？」他強調，事前已在IG、FB公告，但Google地圖的營業時間無法更改，「我們也很無奈」。

對於顧客反映「店門可進、但無人招呼」，老闆表示，大門明明是關起來的，卻直接被打開，「裡頭逛了一圈，我們被闖空門都沒那麼生氣了，你們也别生氣了好嗎？」店家表示，「希望多點尊重，我們每個同仁夥伴都只是出來討口飯吃」，第一次在社群公開顧客的留言，是因為「不該吞的我們不會吞」，站在別人角度想，可能會看見更多事情。

貼文曝光，底下網友留言聲援，「你們平時相處一定很好，集體參加喪禮.....不是每個老闆願意做這件事，你們一定很難過」、「闖空門欸！好像可以幫他上一堂法律課」、「現在開餐廳，沒營業被闖進門都要這樣卑微的嗎？」「闖空門還這麼理直氣壯？」