學測明登場「24人配盲用電腦」10年新高　5人猝睡症須專人喚醒

▲台大特殊生試場，共有24名考生申請使用盲用電腦。圖為工作人員使用電腦示意圖。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗明（17日）起登場，今天下午2到4時開放考生看考場。今年台大博雅教學館共有145名身心障礙生應考，其中24人使用盲用電腦為10年來最多，另有5人申請喚醒服務。台大特殊試場試務主持人戴玉敏表示，人數變多和考生重視考試權益有關，而申請喚醒服務是因有猝睡症，要旁人協助避免考試時睡著。

115學年學測明起到下周一舉行。根據大考中心統計，今年共有12萬1535人報名，比去年增加353人，包括集體報名10萬9442人，個別報名1萬93人，分配在35個考區、93個分區、3536個試場。

今日下午2到4時開放考生看考場，不過有考生跟家長抱怨無法進入教室內，難以檢查桌椅是否有問題，只能隔著窗戶看，順便記下自己所在的樓層與教室別。

▲學測今天下午開放查看試場。圖為師大附中試場。（圖／記者許敏溶攝）

此外，今年學測北區身心障礙生主要集中在台大博雅教學館應考，台大特殊試場試務主持人戴玉敏指出，今年共有145名身障考生，比去年多了11名，最大宗是「學習障礙」類別考生46人，其次為自閉症類考生45人，接著是情緒行為障礙11人；另外，有113人申請延後考試30分鐘。

特別的是，有高達74名考生申請使用電腦作答，其中24名是使用盲用電腦，另有5個人申請搖醒服務。戴玉敏說明，申請盲用電腦人數是近10年來新高，而喚醒服務主要是因考生有猝睡症，需要有人從旁協助以免在考試過程中睡著。

戴玉敏也提醒，歷年學測當中，忘記攜帶應試有效證件正本占比最高，考生應考時記得攜帶身分證、有照片健保卡、駕照等有效證件。