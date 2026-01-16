科技男猛嗑炸雞配啤酒！體重狂飆3高上身　罹重度睡眠呼吸中止症

▲年節將至，醫師提醒避免過度攝取高熱量食物。（圖／台中醫院提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名38歲科技男身高172公分，因平時工作壓力大，最愛吃炸雞配啤酒、可樂舒壓，兩年內體重飆到86公斤，不但出現三高，還罹患重度睡眠呼吸中止症，透過門診諮詢治療，配合運動飲食調整，8個月內成功甩油18公斤，並將睡眠呼吸中止症減至輕度。年節將至，醫師也提醒民眾注意飲食，避免過度攝取高熱量食物。

衛福部台中醫院家醫科減重門診醫師張祐維指出，患者到院檢查出罹患重度睡眠呼吸中止症，1小時睡眠呼吸中止次數高達67次，必須配戴正壓呼吸器治療。

張祐維表示，去年過年前，患者在妻子陪同下到台中醫院減重特診就醫，除了開立減重口服藥物，也配合醫院建議認真跑步運動、改變飲食習慣，8個月成功從86公斤減至68公斤，睡眠呼吸中止症也從重度每小時67次減為輕度13次，不但不必再戴正壓呼吸器，三高也全部恢復正常。

過年即將到來，台中醫院營養科主任盧靜詩則建議，面對過年期間豐盛年菜與聚餐，用餐順序建議先喝清湯、蔬菜、再吃魚肉，最後吃年糕、蘿蔔糕或米飯等澱粉，避免過度攝取高熱量的食物，讓自己可以健康窈窕吃過年。

針對近年風行俗稱「瘦瘦針」或「控糖針」的腸泌素（GLP-1 RA），張祐維認為，雖然該藥物在控制血糖與體重管理上效果顯著，但有嚴重過敏體質、特定甲狀腺癌病史、孕婦與哺乳期婦女、胃腸功能極差、胰臟炎病史、以及嚴重糖尿病與視網膜病史者「六類人」並不適用，民眾使用前務必檢視自己是否為上述高風險族群，並留意潛在副作用。

張祐維提醒，很多人對瘦的標準不一，尤其因為減重藥物讓食慾大幅下降會導致熱量攝取不足，身體會先燃燒肌肉而非脂肪，長期下來容易造成「肌少症」與「骨質疏鬆」，變成「泡芙人」，甚至很多患者停藥後出現「報復性」復胖，提醒正在減重治療中患者，應該謹守「三要原則」：要適度補充蛋白質、要補充關鍵營養素、要搭配重力訓練，才能維持肌肉量。