大票人哀號「搶不到高鐵過年車票」　內行曝2招：1分鐘搶到票

▲高鐵語音訂票快速又方便。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

史上最難搶！許多網友熬夜，就是為了搶今年過年返鄉高鐵車票，「搶了40分鐘...只買到爛時間的票」、「創新紀錄12:40...到底是給不給人睡覺？」對此，有網友分享，其實到超商多媒體機台更快，「1分鐘就買到票」；還有人是透過高鐵語音功能，同樣1分鐘就付款成功。

許多網友在Threads抱怨，今年過年高鐵票史上最難搶，尤其訂在周五凌晨0時開放購票，讓上班族十分抓狂，「去年12:20就可以進，今年創新紀錄12:40...到底是給不給人睡覺？」「搶了10年，覺得今年很難搶+1」、「今年網頁、手機一直進不去！超爛」、「搶了40分鐘...只買到爛時間的票」、「今年超崩潰，一早還要上班，感覺就是靈魂尚未歸位一樣，真是厭世」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超商ibon、語音訂票1分鐘搞定



不過也有順利搶到票的網友分享，「幫爸媽買高鐵票，線上系統很認真地讓我轉了40分鐘，最後我走去 ibon，1分鐘就買到票」、「我也是直接往ibon去」、「在ibon購票，居然還有九折票可以選」、「超商機台購票最順最快」、「klook買也很順」。

此外，一名網友熱心指出，可利用高鐵APP的語音訂票功能，1分鐘就能訂好車票，講出想要的時間、車次，例如「◯月◯日，台北出發到高雄，車次◯◯◯，全票一張靠窗」，系統就會跳出班車，確認無誤可選預定此班車，接著按人數，依序操作付款即可。

系統未當機！高鐵：多利用離峰時段搭乘

高鐵公司強調，因應春節疏運開賣，高鐵公司提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8400人上線，今日凌晨開放訂位後，4分鐘即完成5萬8千餘張車票訂位，至12分鐘內完成17萬2千餘張車票訂位，至22分鐘內完成約26萬8千餘張訂票，至32分鐘有37萬4千餘張完成訂位。高鐵公司派員持續監測各通路訂票狀況，讓旅客都能順利完成訂票。

高鐵公司呼籲旅客，春節期間多利用離峰時段、分流搭乘，特別於11天疏運期間、離峰時段規劃617班、8萬4千餘個座位的「早鳥優惠」，限量提供 5折、8折或9折優惠，且每天都有早鳥5折車次，敬請旅客多加利用離峰時段享受超值、舒適的高鐵旅程。