談機師罷工咎責！華航董座何煖軒是否下台？　林佳龍說話了

▲立法院交通委員會，交通部長林佳龍列席報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工落幕後，藍綠皆點名華航董事長何煖軒應該下台，另業界也傳出何可能會在3月中下台。對此，交通部長林佳龍25日赴立院接受媒體聯訪時表示，華航的改革要持續進行，但並未正面回應是否要下台。

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▲林佳龍會前接受媒體聯訪時，回應華航機師罷工咎責議題。（圖／記者賴文萱攝）

針對媒體詢問，華航董事長何煖軒是否會下台？林佳龍說，這次事件給了華航體檢的機會，希望不管是華航內部或從交通部的角度，都會協助華航做更多改革，提高競爭力。至於何是否下台？林佳龍則說，會議快要開始了，會影響會議時間，隨後結束受訪，並未正面回應。

不過，立委顏寬恆在質詢時則表示，交通部對於機師罷工處理過程太離譜，質疑林佳龍是否太輕視這個問題，放任事件發生？對此，林佳龍回應，在罷工過程中，他做了很多關鍵的事，第一，當機師工會要求交通部出面處理時，即便交通部並非勞資爭議主管機關，他也答應協助處理；第二，在罷工要發生前夕，他也立即要求華航董事長何煖軒立即返台坐鎮；第三，在發動罷工前後，他都持續跟華航勞資雙方保持密切聯繫，也企圖要拉近勞資的距離。

林佳龍說，他也主持3次華航應變計畫，他做了所有的努力，但有些事情是需要一點時間來解決。在協商期間，他雖然沒出現，可是全程也都在部長室遠端監控，他「無眠無日」都在關心，不是只有在現場的王國材政次。