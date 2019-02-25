當市長曾提「酒駕肇事當場沒入車子」　林佳龍：我想法沒變

▲交通部長林佳龍赴立院交委會針對酒駕防制、修法進行專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

近來酒駕肇事致人死傷事件層出不窮，引爆民眾怒火，每年仍有10萬件酒駕在發生，如同10萬顆盲目飛彈路上亂竄。交通部長林佳龍25日就酒後駕車現況、防制作為暨修法計畫赴立院進行專案報告，立委葉宜津在質詢時問及，過去林在擔任台中市長時期，曾提「只要酒駕肇事，就當場沒入車子」，如今當上交通部長，是否仍支持？對此，林佳龍回應，他的想法沒有改變，但這還得研議相關配套。

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▲警察在路上臨檢，針對用路人進行酒測。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

林佳龍過去擔任台中市長時期曾表示，酒駕是嚴重的公害，很多無辜的受害者在路上好好地開車，結果被酒駕的人撞到，如果有這樣的意外發生，那麼車子就變成了犯罪工具，應該要當場沒入。他說，假設有雙B名車被沒收，大家就會知道其效果了。

▲立委葉宜津指出，防制酒駕，但道安課程效果不佳。（圖／記者賴文萱攝）

葉宜津在質詢時舉出林佳龍過去的提案詢問他當上交通部長後，是否還是支持？對此，林佳龍回應，他的想法沒有改變，同樣也是支持的，但在執法上需要有配套，因為可能有酒駕沒肇事、租車等等的情節，這些配套都要納入考量。

葉宜津則強調，管它是耍帥用的勞斯萊斯，還是生財用的小貨車，不管是開什麼車，只要酒駕就要沒收哪輛車。她也提出，拒絕酒測不僅是妨害公務，應該要直接以酒駕來處理，甚至要當嚴重的酒駕犯罪。



立委李昆澤也指出，根據統計，每年還是有10萬件酒駕發生，這就像是路上有10萬顆盲目的飛彈在亂竄，隨時都有無辜的民眾受到威脅。他詢問警政署目前針對酒測臨檢的比例，警政署回應，全國性是每月2次，各地縣市政府每月約6-8次。另外，酒駕陪乘者也應該納入處罰，但不可無限上綱，嚴格要件要限制在「明知」，處罰程度必須與酒駕行為人有差異。