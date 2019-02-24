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林佳龍「市長→交通部長」1個多月　自曝回報給台中市民3件事

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

▲交通部長林佳龍曝就任1個多月，回報3件事給台中鄉親。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍24日與行政院長蘇貞昌、台中市長盧秀燕視察「國道1號銜接台74線連通道」計畫，強調預計年底動工、2023完工。他也在FB粉絲專頁發文分享，他就任交通部長一個多月來，共有3項事情與台中特別相關，算是轉換市長角色後，回報地方鄉親栽培的一點心意。

林佳龍發文指出，他今天沒有通勤北上，在家歡迎行政院長蘇貞昌蒞臨台中，並與台中市長盧秀燕及多位關心交通建設的立法委員、市議員、里長，一起見證行政院正式核定「國道1號銜接台74線連通道」。他說，待台中市政府完成都市計畫變更及用地取得，交通部預計年底就可以動工，目標於2023完工。

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

▲林佳龍陪同蘇貞昌視察「國道1號銜接台74線連通道」計畫。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

林佳龍說，一條看似簡單的連通道，正是台中平面道路紓困的關鍵，也是他市長任內推動的「三環公路」計畫中重要的一環，這個打通進出台中市區交通瓶頸的重大建設，總經費46億元，在他擔任市長時，也爭取到全部由中央編列支出。

他說，公共建設是一棒接著一棒，在中央，從張善政院長開始評估，緊接著林全院長、賴清德院長，逐漸讓規劃成形，直到通過環評及國發會審查。過程中，也經過立委張廖萬堅、洪慈庸、黃國書、何欣純、江啟臣和蔡其昌副院長等人的爭取。他要謝謝這份不分黨派的齊心努力。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

▲林佳龍說，他在轉換市長角色後，回報地方鄉親3件事。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

林佳龍說，自他擔任交通部長一個多月以來，有三項事情與台中特別相關，也算是轉換市長角色之後，回報地方鄉親栽培的一點心意。第一，2020台灣燈會確定落腳台中；第二，是國1台74的連通道；第三，下禮拜，台中國際機場過夜停機坪就也將正式啟用。

他說，為家努力，為台灣努力，不分地方中央和黨派色彩，能以人民優先來通力合作，這就是與民同行的政府。

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關鍵字：交通部長,林佳龍,台中,台中交通

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