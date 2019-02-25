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班機延誤險拼理賠速度第一名　國泰富邦明台產險比到航空界

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▲▼桃園國際機場,桃園機場,桃機,搭機人潮,搭機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲桃園國際機場搭機人潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李蕙璇／台北報導

繼國泰、富邦產險與航空公司合作，透過區塊鏈等科技線上匯款快速理賠班機延誤的保險金，明台產險今天也宣布與華航合作擴大服務網。

這3家與航空公司合作的國泰、富邦及明台產險公司，提供搭乘國際航線的旅客更快捷的理賠服務，只要填寫「航班資訊、護照號碼與銀行帳戶」，當班機延誤達理賠標準時，不僅免提供班機延誤證明，現在更是無需線上申請證明、回傳等程序，理賠金全自動匯入指定帳戶。

▼明台產險。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼明台產險。（圖／記者李蕙璇攝）

明台產險表示，今天起與中華航空展開跨界合作，凡搭乘華航國際線旅客投保時填寫班機資訊及護照號碼，當班機延誤達理賠門檻時，免上傳登機證明，理賠金自動匯入指定帳戶。

目前已與航空公司合作擴大理賠服務層面的，有國泰世紀產險網路投保旅綜險，搭乘長榮、立榮航空或中華、華信航空國際線者即可使用該項服務。

▼國泰金控。（圖／路透）▲▼國泰金控。（圖／路透）

富邦產險除了原有的班機延誤快捷理賠服務，主動通知符合理賠條件的保戶之外，也和華航合作串接航空公司航班資訊與保險公司理賠系統，可省去保戶申請手續，富邦產險即會自動匯入保險理賠金到保戶的帳戶。

▼產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼產險公會理事長、富邦產險董事長陳燦煌。（圖／記者李蕙璇攝）

民眾申請班機延誤保險金部分，以往從申請到獲得理賠金約需7~14天。現在已有8家產險快速理賠通知服務上線後大幅縮短理賠時間，如今只需要回傳登機證或電子機票，最快約2~5個工作天即可見保險金入帳。

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