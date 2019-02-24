「世紀抱抱」龍燕合體拚台中交通　國一增接台74交流道盡速通車

▲林佳龍與盧秀燕龍燕同框，應媒體要求先握手再擁抱合體。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

行政院長蘇貞昌率交通部長林佳龍等人到台中視察國道一號增設銜接台74線系統交流道計畫，盼解決大雅交流道長年壅塞問題，也讓龍燕再度合體。蘇貞昌聽完簡報後表示，他是來發紅包的，46多億經費不是小數目，但交通建設該做就要趕快做，他決定要做，要趕快做，盼中央地方合作，盡速將計畫完成。

台中市長盧秀燕對中央決定表示肯定，她表示，盼中央能盡快確立路線減少爭議，台中市府會全力配合都市計畫變更與用地徵收作業，以完善大台中的快速公路網，讓台中的交通更便利。

台中市國道一號大雅交流道交通雍塞多年，引發民怨，卻一直無法有效解決，在立委及市府努力爭取下，高公局為紓解壅塞，計畫在國道一號172公里處新增南出、北入匝道，沿員寶庄圳布設高架橋銜接台74線。同時在台74線松竹路與中清地下道間，增設東西向4支進出匝道，轉移國道車流直接銜接台74線。

▲▼行政院長蘇貞昌以送紅包比喻，要求該建設計畫盡速完成。（圖／記者李忠憲攝）

行政院長蘇貞昌24日上午與交通部長林佳龍，率高速公路局局長趙興華、公路總局局長陳彥伯等人到台中視察「國1增設銜接台74線系統交流道工程」，市長盧秀燕、立委洪慈庸、張廖萬堅、黃國書、何欣純、沈智慧及多位市議員、里長等均到場關心。

蘇貞昌一開頭就說他是來發紅包的，這建設大家爭取很久，只是需要很多錢，要46億多，實在是非常大的負擔。但交通建設不要去管負擔，而是要看需不需要，如需要就越快越好，這建設經大家爭取，整體各方面作業評估，今天在此做決定，我們就是要做！他請交通部立刻進行進一步設計，同時盡早開工。他也拜託盧市長盡早完成都市計畫變更，取得土地，配合銜接越快，進度越快。高公局能同時進行作業就同時進行，銜接得快就會快。

▲蘇貞昌與林佳龍、盧秀燕聽取簡報。（圖／記者李忠憲攝）

交通部長林佳龍表示，這項建設將打通台中交通的任督二脈。未來所有國道1號的用路人，都能夠從空中匝道銜接到台74線，再也不用「先下後上」；不僅有效改善平面、高架路段壅塞問題，更將完善大台中的高、快速路網系統。

本計畫總經費約46億元，將由中央全額負擔，並預定於112年底完工通車。因涉及徵收用地，用地取得時程為本計畫提前完工要件，需台中市政府協助縮短都計變更及徵收作業時程，林佳龍表示，接下來會跟盧市長一起努力，早日完成建設；市府也允諾「全力協助辦理本計畫」，希望解決交通壅塞問題。

另本計畫配合正施工中的「國道4號豐原潭子段工程」銜接台74線，未來完工後大台中將構成4個環狀路網，可改善台中都會區各交流道交通瓶頸，提升地區聯絡道及路口服務效能，讓大台中市地區緊密成為一小時生活圈。

高公局表示，本計畫已於107年12月環評審查通過，目前正辦理興辦事業計畫公聽會，因本計畫為解決國1台中都會區路網壅塞重要建設，將積極趕辦計畫，朝年底動工為目標。

盧秀燕表示，政府建設固然好，但是路段規畫特別重要，尤其是路線的決定會影響土地徵收和居民權益，他盼中央能儘速決定道路的路線，才能加速後續的土地徵收及都更作業，她也將指派市府相關人員陪同民眾參與交通部高公局於27日舉行的第3次公聽會，協助了解徵收路段狀況，保障民眾權益。

她也說，待中央審定的路線確認，也減少爭議，台中市政府會全力配合中央接下來的細部設計、都市計畫變更及後續用地徵收等作業，盼這項建設能早日獲行政院核定工程、動工，以完善大台中的快速公路網絡。

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