越南總理：川金二會杜絕任何意外　確保各國代表團絕對安全　

▲ 金正恩與川普2018年6月於新加坡舉行歷史性峰會。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩將於27日、28日在越南河內舉行 「川金二會」，商討「廢棄寧邊核設施」的後續措施相關方案。越南總理阮春福今 （24）日特別下令相關部門必須準備充足，以確保各國代表團都能絕對安全，並杜絕任何意外發生。

根據「越南快訊新聞網站」報導，阮春福上午在舉行第2次川金峰會的國際媒體中心，召開川金峰會相關準備工作的會議。他強調，這次會面是全球都相當關切的重要焦點，越南能夠被選為舉辦地點讓他感到榮幸又自豪，他也對越南外交部、公安部、河內市政府、國防部等部門對於峰會所作的準備給予肯定。

阮春福提到，「為了盡到維繫世界和平的責任，同時向國際展現主辦國家『熱情、親切、友善又好客』的形象，相關當局必須做足準備，要確保一切都完善沒有任何錯誤，勢必要透過這次機會向世界證明，和平、友好與安全已經成為越南人文化與生活習慣的一部分。」

最後，阮春福不僅公開全球讀者峰會的成果，也對於國內外媒體採訪報導川金二會的重要性表達肯定，並說到「這些媒體讓世界對於被稱為和平之都的越南首都河內，以及越南推動經濟改革開放政策30年來所取得的成就，都有了更多的了解。越南是個獨立、自強與可持續發展的國家。」

▲川金二會將於2月27日、28日在越南河內舉行 。圖為越南當地一間餐廳外所張貼的川金二會海報。（圖／路透）

河內當地民眾也十分期待川金會的到來，希望能藉此提高越南的國際聲譽，25歲的阮詩延（Nguyen Thi Yen）提到，非常高興和自豪地看到在河內召開如此重要的國際級峰會，「證明我們的國家在外交上是中立的、安全的。」31歲計程車司機阮文山（Nguyen Van Son）也表示，「越南在世界上的地位將會提升，我非常支持這樣的活動。」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

